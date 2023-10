Bad Saulgau

Comeback: Bad Saulgauer Tischtennisspieler steigen auf

7:3, verdienter Sieger und Aufsteiger, das Jugendteam des TSV Bad Saulgau. Vorne (v.l.): Andreas Oßwald, Jakob Oßwald, Simon Jocher sowie hinten (v.l.): Bastian Reichel, Manuel Datz, Lukas Lübbe und Jugendtrainer Hans-Dieter „Hondo“ Kuhn. (Foto: Verein )

Nach mehr als sieben Jahren Pause hat erstmals eine Jugend-Tischtennismannschaft des TSV Bad Saulgau wieder am Ligaspielbetrieb teilgenommen. Auf Anhieb gewann sie die Meisterschaft in der Kreisliga und steigt in die Bezirksklasse auf.

Veröffentlicht: 19.10.2023