Chor gibt Benefizkonzert für Kinder in Not

Der Chor „Akzente“ aus Mengen unter der Leitung von Frank Boos singt am Sonntag, 10. März, ein Benefizkonzert zugunsten der Bruder-Konrad-Stiftung - der Stiftung für Kinder in Not.

„Akzente“ steht für Chormusik mit 50 Sängerinnen und Sängern , mit einem breiten Repertoire von Rock, Pop, Gospels bis hin zu Hits aus Musicals. „Die Verantwortlichen der Stiftung freuen sich sehr, dass der Chor Akzente das Anliegen der Bruder-Konrad-Stiftung unterstützt“, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert findet um 18 Uhr in der Antoniuskirche in Bad Saulgau statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Kinderstiftung wird gebeten.