Chefarzt klärt über Lymphdrainage auf

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Christian Dynybil, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Saulgau, am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr zum Thema Lymphdrainage, wie die Waldburg-Zeil Kliniken mitteilen.

„Herr Doktor, ich habe so dicke Beine. Kann ich nicht Lymphdrainage bekommen?“ Viele Menschen leiden an geschwollenen Beinen, schnell wird nach einer Lymphdrainage als vermeintlich pauschales Mittel der Wahl gefragt. „Hinter geschwollenen Beinen können jedoch komplexe weitere Erkrankungen stecken, die durch eine Lymphdrainage unzureichend oder sogar falsch behandelt werden könnten“, weiß Dynybil. „Die Lymphdrainage ist eine spezifische Behandlungsform, deren Erfolg wesentlich von dem Erkennen der Ursache für die Schwellung abhängt“, so der Mediziner weiter.

Dynybil wird in seinem Vortrag aufzeigen, wie es überhaupt zu einem Lymphödem kommen kann, aber auch welche anderen Ursachen es für geschwollen Beine beziehungsweise Extremitäten geben kann. Darüber hinaus wird er auf die Möglichkeiten und Grenzen dieser Behandlungsform eingehen, die in eine komplexe physikalische Entstauungstherapie integriert sein sollte.

Die Veranstaltung findet online statt und kann über folgenden Link aufgerufen werden: https://vimeo.com/event/830943. Während des Vortrages können Fragen direkt per Chat an den Referenten gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.