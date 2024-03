Die Bad Saulgauer Partnerstadt Chalais hat einen neuen Bürgermeister. Jacques Blanchet ist am vergangenen Freitag vom Gemeinderat der Stadt gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Joël Boniface an, der zum Ende des vergangenen Jahres im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben war.

Der völlig unerwartete Tod des sehr rührigen Joël Boniface hat in der Partnerstadt nicht nur für einen Schock gesorgt, sondern die politischen Verhältnisse in der Bad Saulgauer Partnerstadt abermals auf den Kopf gestellt. Er hatte zur Folge, dass nicht nur der Bürgermeister, sondern der gesamte Gemeinderat nochmals neu gewählt werden musste. Darüber berichtet die dortige Lokalzeitung Charente Libre.

Eine einfache Nachwahl des Bürgermeisters im Gemeinderat war nicht mehr möglich. Nach vier zuvor aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Räten hatte die von Joël Boniface angeführte Mehrheitsliste keine Kandidaten mehr, um nach seinem Tod dessen Sitz auszugleichen. Da der Gemeinderat bei der Wahl des Bürgermeisters aber komplett sein muss, gingen die Wähler von Chalais am 17. März abermals an die Urnen, um einen Gemeinderat und - so ist es in Frankreich üblich - die jeweilige Nummer 1 der siegreichen Wahlliste zum Bürgermeister zu wählen. Formal wird der Bürgermeister dann im Gemeinderat bestätigt.

Aus dieser Wahl ging die von Jacques Blanchet geführte Liste mit einem Stimmenanteil von 54,85 Prozent als Sieger hervor. Sie lag damit klar vor der Liste von Gérard Marcelin. Er war unter Joël Boniface Stellvertretender Bürgermeister und leitete das Chalaiser Rathaus in der Übergangsphase.

Mit Jacques Blanchet zieht nun wieder ein Bürgermeister aus dem Umfeld des früheren Bürgermeisters Jean-Claude Maury ins Chalaiser Rathaus ein. Dieser war als amtierender Bürgermeister bei den letzten regulären Kommunalwahlen von Joël Boniface auf einen Oppositionssitz verwiesen worden. Bei der aktuellen Wahl hatte Maury aber auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

In Bad Saulgau ist der neue Chalaiser Bürgermeister bekannt. Er war mit einer Besuchergruppe bereits in Bad Saulgau und gilt in den Kreisen des Partnerschaftsvereins als Freund der Partnerschaft. Frédéric Bétrémieux vom Vorstandsteam der Partnerschaft hat sogar einen konkreten Wunsch an den neuen Chef im Chalaiser Rathaus: „Ich hoffe, dass mit dem neuen Bürgermeister der Partnerschaftsausschuss in Chalais und die Treffen der Partnerschaft vonseiten der Gemeinde finanziell stärker unterstützt werden.“