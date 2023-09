Caritas bietet Vortrag zum Thema „Vorsorge treffen“ an

Die Caritas lädt zum Vortrag „Vorsorge treffen“ ein. Jeder Erwachsene sollte eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht haben — ganz egal in welchem Alter. Daher lädt die Caritas Biberach–Saulgau am Donnerstag, 21. September, zu einem Info–Vortrag ein. Beginn ist um 14.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus Bad Saulgau, Schulstraße 16, Kosten fallen keine an. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung.

Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden jederzeit treffen, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wird vorgesorgt, dass die ganz persönlichen Vorstellungen umgesetzt werden, auch wenn man sich nicht mehr äußern kann. Doch was gibt es zu beachten? Welche geeigneten Vordrucke gibt es? Wie kann mit besonderen Familienkonstellationen umgegangen werden und wie findet sich die ganz persönliche Wertevorstellungen wieder?

Solche und weitere Fragen sind Thema im Vortrag der Caritas–Mitarbeiterin Sonja Hummel. Wer ein Einzelgespräch wünscht, kann unter Telefon: 07581/906490 einen Sprechstundentermin mit einem geschulten Ehrenamtlichen vereinbaren

Weitere Informationen sind unter www.lebensfaden.org zu finden.