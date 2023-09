Bundestagsabgeordnete informieren sich über Biodiversitätskonzept — Stadt seit 30 Jahren aktiv

Die Bewahrung der Biodiversität ist angesichts des fortschreitenden Klimawandels von großer Bedeutung. In Bad Saulgau wird darauf bereits seit drei Jahrzehnten Wert gelegt. Neun Naturlehrpfade, 15 Kilometer Gewässerrenaturierungen und über 100 Hektar Biotopanlagen sind seitdem entstanden. Außerdem wurde das gesamte städtische Grün in artenreiches Grün umgewandelt. Das macht Bad Saulgau heute zur Modellregion. Städte, Gemeinden, politisch Verantwortliche kommen nach Bad Saulgau, informieren sich, übernehmen Teile des Konzepts, machen bundesweit Werbung dafür.

Nachdem sich der Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (SPD) beim Umweltbeauftragten der Stadt Bad Saulgau Thomas Lehenherr informierte und eine Zusammenarbeit zwischen Bad Saulgau und dem Bund anregte, stattete er ihm zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Lina Seitzl (SPD) am 31. August einen zweiten, mehrstündigen Besuch ab. Leitzl ist im Umweltausschuss des Bundestages für das Thema Artenvielfalt zuständig.

„Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Lebensgrundlage auch für zukünftige Generationen zu sichern, also das Artensterben aufzuhalten und den Klimawandel zu bekämpfen, darüber sind sich alle einig. Bad Saulgau hat bei dieser wichtigsten Aufgabe mit seinem Biodiversitätskonzept eine absolute Vorreiterrolle in Deutschland übernommen, etwas Vergleichbares gibt es in dieser Breite meines Wissens nicht“, sagte Seitzl. Die Stadt habe Lösungen auf viele Fragen entwickelt und umgesetzt. Das gelte es nun auch auf Bundesebene umzusetzen.

Auch der Präsident des Bundesverbandes Gebäude Grün (BuGG) Gunter Mann wurde auf das von der Stadt Bad Saulgau in diesem Jahr neu gegründete „Praxisnetzwerk für biologische Vielfalt“ aufmerksam und besuchte am 29. August den städtischen Umweltbeauftragten. Der Präsident zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt und Breite des bereits zu 100 Prozent umgesetzten Konzeptes sowie der intensiven Öffentlichkeitsarbeit bei der Umweltbildung.

Angesichts des menschengemachten Klimawandels und des Artensterbens gewinnt neben der Schaffung von biodiversen Grünflächen auch die Gebäudebegrünung immer mehr an Bedeutung. Um Lösungen anzubieten, möchten der BuGG und die Stadt Bad Saulgau in Zukunft zusammenarbeiten. Während der Bundesverband bei seiner bundesweiten Beratungsarbeit beispielsweise mit Links und Hinweisen auf das Bad Saulgauer Biodiversitätskonzept, die im September erscheinende Neuauflage der Gartenfibel und die umfangreiche Bad Saulgauer Natur–Website verweist, können Gewerbe, Privatpersonen und die Stadt Beratungsleistungen bei Fragen zur Gebäudebegrünung und Entwässerung in Anspruch nehmen.

Der inzwischen bundesweit vernetzte und nachgefragte Bundesverband wurde vor etwa fünf Jahren von Gunter Mann gegründet. Es berät Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Träger bei freiwilligen und gesetzlich vorgeschriebenen Fassaden–, Dach– und sonstigen Bauwerksbegrünungen inklusive Entwässerung. Auch Förderprogramme sind Thema des BuGG.