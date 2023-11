BuKi-Bücherbasar im katholischen Gemeindehaus

Seinen Herbst-Bücherbasar veranstaltet Bu-Ki am Samstag, 25. November, von 10 bis 15 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Schulstraße 16 in eine Fundgrube für Lesebegeisterte. Hier kann günstig Lesestoff für entspannte Herbst- und Wintertage gekauft werden. Außerdem bietet der Verein handgestrickte Wollsocken für kalte Tage an, wie er mitteilt.

Bücherspenden können zur gleichen Zeit, im katholischen Gemeindehaus abgegeben werden. Es sollten nur Romane, Krimis, Comics, Jugend-, Kinder- und Bilderbücher (bitte keine Fachbücher) in gutem Zustand oder DVDs und CDs abgegeben werden.

Der gesamte Erlös aus dem Bücherbasar kommt der Betreuung von benachteiligten Kindern im BuKi-Haus Cidreag/Rumänien zugute.