Kaum jemand klagt nicht darüber: überbordende Bürokratie. Aber was genau stört die Betroffenen im Arbeitsalltag besonders? Schwäbische.de hat sich in verschiedenen Branchen umgehört. Heute: Heizungsbauer Gabriel aus Boos.

Mal angenommen: Ausgerechnet mitten im Februar fällt bei Oma Annemarie die Heizung aus. Die 80-Jährige möchte natürlich nicht im Kalten sitzen und ruft beim Handwerker an. Vor Ort stellt Meister Gerhard Gabriel schnell fest, eine Reparatur der alten Ölheizung lohnt sich nicht mehr.

Unterschrift für Beratung

Die Beratung für einen Heizungstausch beginnt seit Januar verpflichtend mit einem achtseitigen Formular. Darin wird Oma Annemarie über die unterschiedlichen Heizsysteme aufgeklärt.

Ganz unabhängig davon, welche Heizung sie oder die Firma überhaupt beauftragen will: Sie muss unterschreiben, dass das Gespräch stattgefunden hat. „Und wir müssen das Dokument aufheben, damit nicht Oma Annemarie oder ihre Enkel später gegen fehlende Beratung klagen“, sagt Andrea Gabriel.

Im Endeffekt verschlingt die Bürokratie nicht nur Zeit, sondern verursacht auch Mehrkosten für den Kunden. Andrea Gabriel

Selbst wenn Oma Annemarie schon vorher gewusst hätte, welches Heizungssystem sie möchte, ist diese Aufklärung durch den Handwerker aber gesetzliche Pflicht. Nun fällt ihre Wahl auf eine Wärmepumpe mit Pelletheizung. „Zwar momentan eine der Luxusvariante unter den Möglichkeiten, aber zukunftsträchtig und mit einer der besten Förderquoten“, sagt Andrea Gabriel.

Komplexe Zuschussregeln

Wie hoch die Förderung für Oma Annemarie und ihr Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ausfällt, richtet sich unter anderem nach Art und Alter der bisherigen Heizung, ihrem Einkommen und ob sie sich schnell entscheidet.

Manche Zuschüsse gibt es nur für ihre eigene Wohnung, andere auch für die Einliegerwohnung. „Angenommen die 80-Jährige kann die Fördertöpfe voll ausschöpfen, würde sie bei einer Investition von rund 60.000 Euro ungefähr die Hälfte vom Staat bekommen“, sagt Gabriel.

Ohne Hilfe vom Handwerker oder Angehörigen dürfte Oma Annemarie aber kaum an diese Summe kommen. „Allein die Berechnung der Förderung ist mit dem neuen Gesetz sehr viel komplexer geworden. Früher gab es feste Beträge und Förderquoten, nun ist es bei jedem Fall ganz unterschiedlich“, sagt Gabriel. Entsprechend steige der bürokratische Aufwand und die Beratungsdauer pro Kunde.

Die Ampel muss nun ausbaden, was frühere Regierungen haben schleifen lassen. Andrea Gabriel

Für ihren Antrag muss Oma Annemarie voraussichtlich auch Unterlagen wie eine Meldebescheinigung, Grundbuchauszug und Einkommenssteuerbescheid einreichen. Genau weiß das auch Fachfrau Gabriel noch nicht. „Die Details stehen vermutlich erst Ende Februar fest. Bislang haben wir mehrfach neue Vorgaben im Postfach gehabt.“

Pflichten für Handwerker

Nach einer guten Woche hat Oma Annemarie zumindest wieder eine warme Stube. Aber damit ist der Fall noch nicht erledigt. Förderfähig und rechtmäßig wird der Einbau der Heizung erst, wenn die Firma Dinge wie das Heiznetz, den Wärmebedarf und den hydraulischen Abgleich dokumentiert hat.

Weil die 80-Jährige von ihrem Hausbau aus den 1950er-Jahren keine Pläne mehr hat, muss vor Ort alles neu vermessen werden. Anschließend müssen die Daten am PC erfasst werden.

Rund 80 Seiten Papier bekommt Oma Annemarie am Ende ausgehändigt. Denn auf Verlangen müsste sie diese dem Kaminfeger vorzeigen können. Auch auf der Rechnung macht sich diese Pflicht bemerkbar: 400 bis 600 Euro zusätzlich kommen zusammen. „Im Endeffekt verschlingt die Bürokratie nicht nur Zeit, sondern verursacht auch Mehrkosten für den Kunden“, sagt Gabriel.

Ursachen bei früheren Regierungen

Oma Annemarie möchte ihre Rechnung schließlich bezahlen und Andrea Gabriel das Geld in bar vorbeibringen. Theoretisch ginge das auch. Allerdings müsste die Unternehmerin dafür mit Rechnung am Bankschalter vorstellig werden, um das Geld überhaupt aufs Geschäftskonto einzahlen zu können. „Sonst stünden wir wiederum im Verdacht, womöglich durch Geldwäsche an die Summe gekommen zu sein. Drum akzeptieren wir nur noch Überweisungen.“

Am Ende schimpft Oma Annemarie nicht nur über den bürokratischen Aufwand, sondern auch die Ampel-Regierung. Diese nimmt Andrea Gabriel in dem Fall allerdings in Schutz. Denn das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 ist schon Anfang der 1990er-Jahre unter Kohl-Regierung mit der Europäischen Union vereinbart worden.

„Die Ampel muss nun ausbaden, was frühere Regierungen haben schleifen lassen“, sagt Gabriel. Den gewählten Weg sehe sie momentan aber kritisch. Vor allem mit Blick in die weitere Zukunft.

Viele wollen mitreden

Neben dem Bund hat auch das Land Fristen, bis wann Heizungen zu einem bestimmten Prozentsatz mit erneuerbaren Energien laufen müssen. Hinzu kommt die Möglichkeit der kommunalen Wärmeplanung. „Bei demselben Thema springen ganz unterschiedliche bürokratische Tiger herum. Diese enorme Komplexität bremst die eigentliche Energiewende mit aus“, sagt Andrea Gabriel.