Rathaussturm in Bad Saulgau

Bürgermeister tarnt sich als Robin Hood

Bad Saulgau / Lesedauer: 2 min

Drei neue Amtsinhaber: der aktuelle Zunftmeister Andreas Arnold (von links), Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller als Robin Hood und der neue Oberbüttel Hannes Höninger. (Foto: Monika Fischer )

Wer einmal in Bad Saulgau Bürgermeister war, kann sich erinnern, dass am „Gompiga“ um die Mittagszeit ein Sturm auf sein Rathaus einsetzte, bei dem er zum ersten Mal an diesem Tag den Schlüssel zu seinem Domizil loswurde. Und jeder, der einmal Zunftmeister und Büttel war, weiß genau, dass er dabei die Finger im Spiel hatte.