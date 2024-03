Im Wahlkampf, bei der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle und zuletzt bei seiner Amtseinsetzung in Fulgenstadt formulierte Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller häufig und gern eines seiner größten Ziele: kinderfreundlichste Stadt im Landkreis Sigmaringen zu werden.

Doch davon ist Osmakowski-Miller nach der Diskussion im Sozialausschuss noch meilenweit entfernt, in der zu Recht gegen den Vorschlag der Verwaltung gestimmt wurde. Mit der vorgeschlagenen Erhöhung um 100 Prozent ist die Verwaltung über das Ziel hinausgeschossen. Der Vorschlag war für Alleinerziehende und sozial schwache Familien ein Schlag ins Gesicht.

Abstufung aus eigenem Antrieb

Dabei hätte der Bürgermeister selbst den ersten Schritt zur kinderfreundlichsten Stadt machen können, in dem er als Chef des Rathauses die Gebührenerhöhung für die Betreuung in den Schulen abgestuft hätte und schon in der Beschlussvorlage eigenständig den Betrag von 40 Euro angesetzt hätte.

Doch Osmakowski-Miller war in diesem Fall mehr Verwalter als Mensch, obwohl er Familien das Gefühl vermitteln will, sich für deren Interessen einzusetzen. So hat er aber die erste - und dazu noch ganz einfache Gelegenheit verpasst - seinen Worten auch Taten folgen zu lassen, zumal die Entscheidung von 40 statt 50 Euro den Haushalt nicht wirklich belastet.

Da hätte Osmakowski-Miller taktisch klüger vorgehen und mehr Fingerspitzengefühl beweisen müssen. Es war sein erstes Eigentor.