Die öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Donnerstag im Stadtforum war inhaltlich zu vernachlässigen. Nur Helga Brey (SPD) meldete sich zu Wort - aber nicht wegen der Tagesordnung, sondern weil Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller nicht da war, sondern stattdessen bei der Nomierungsversammlung der Freien Wähler für die Kreistagsliste war. Osmakowski-Miller wurde durch den Ersten Beigeordneten Richard Striegel vertreten.

„Ich finde es unmöglich, dass der Bürgermeister in seiner ersten Sitzung des Verwaltungsausschusses nicht hier ist“, sagte Brey. Ihrer Meinung müsse er in der Sitzung sein, zumal in nichtöffentlicher Sitzung der Haushalt beraten wurde. Sie bat darum, ihren Einwand im Protokoll aufzunehmen.

Raphael Osmakowski-Miller nahm auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ dazu Stellung: Zum einen sei es die Aufgabe des Bürgermeisters, ein Netzwerk aufzubauen und gleichzeitig deshalb die Stadt im Kreistag zu vertreten. „Da ich zudem als Listenverantwortlicher für die Kreistagsliste benannt wurde, wäre es bei dieser Nominierung falsch gewesen, nicht anwesend zu sein“, so Osmakowski-Miller.

Wichtiges Kennenlernen

Er entschied sich auch deshalb für die Nominierungsversammlung, weil ihn in dieser Funktion niemand vertreten konnte und ihm das Kennenlernen der anderen Kandidaten und gegebenenfalls zukünftigen Kreistagskollegen wichtig war.

„Im Verwaltungsausschuss wurde ich von meinem Ersten Beigeordneten kompetent und sachgerecht vertreten. Im Übrigen sind mir unsere Investitionen bekannt und ich werde in der Schlussberatung im Gemeinderat auf jeden Fall dabei sein.“

Man sollte nicht immer das Haar in der Suppe suchen, sondern nach Lösungen. Die Beratung zum Haushalt - so Osmakowski Miller - habe harmonisch stattgefunden. „Niemandem hat meine Abwesenheit geschadet.“