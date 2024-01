Der Bürgermeister der französischen Partnerstadt Chalais, Joël Boniface, ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 65 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Er wurde am Freitagmorgen in seiner Wohnung leblos aufgefunden. Das berichtet die Lokalzeitung Charente Libre am Samstag. 2021 hatte Joël Boniface das Jubiläum des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit einer Delegation aus Chalais in Bad Saulgau gefeiert.

Im Partnerschaftsverein in Bad Saulgau wirkte die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod des Bürgermeisters wie ein Schock. Joël Boniface hatte in Chalais erst im März 2020 die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Jean-Claude Maury angetreten.

Erfolg im dritten Anlaufe

Dreimal hatte Joël Boniface für den Posten des Gemeindeoberhaupts in der Bad Saulgauer Partnerstadt kandidiert. Nach der letzten Wahl zum Gemeinderat schaffte er dann den Sprung ins Rathaus von Chalais. Anders als in Baden-Württemberg werden Bürgermeister in Frankreich nicht in einer Direktwahl von den Wählern bestimmt, sondern unmittelbar nach der Wahl zum Gemeinderat aus der Mitte des Gremiums gewählt.

Als Vizepräsident des Gemeindeverbands Lavalette Tude Dronne, einem Gemeindeverband mit knapp 18.000 Einwohnern, fiel die Entwicklung des ländlichen Raums und natürlicher Lebensräume in seinen Verantwortungsbereich. Zuvor war Joël Boniface von 1989 bis 2020 Bürgermeister der kleinen Gemeinde Rioux-Martin, rund fünf Kilometer von Chalais entfernt. Dort betreibt der Landwirt einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Zum ersten offiziellen Zusammentreffen von Joël Boniface als Bürgermeister mit Bürgermeisterin Doris Schröter kam es im Jahr 2021 aus Anlass der Feier des 40-jährigen Bestehens der Partnerstadt zwischen den beiden Städten. Bei diesem Anlass brach das Eis zwischen dem damals neuen Bürgermeister und den Vertretern Bad Saulgaus sehr schnell.

Die Reaktion aus Bad Saulgau

„Wir sind bestürzt über den plötzlichen und unerwarteten Tod des Bürgermeisters unserer Partnerstadt, den wir als liebenswürdigen Menschen kennengelernt haben“, sagt die Bad Saulgauer Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Marika Marsovszki. Vor allem bei der Führung durch den Naturthemenpark hatte sich Bürgermeister Boniface nicht nur als interessierter, sondern auch als sehr fachkundiger Teilnehmer gezeigt.

Joël Boniface galt in Chalais als starker, teilweise streitbarer Fürsprecher für den ländlichen Raum. Seine Ämter, die der Chalaiser Bürgermeister in der öffentlichen Verwaltung innehatte, waren nicht die einzigen. So bekleidete der Landwirt führende Ämter in Organisationen, die sich sowohl der Renaturierung im Bereich des Flusses Dronne auf die Fahnen geschrieben haben als auch in einer Agrargenossenschaft. In Chalais förderte er die Arbeit von Handwerkern und Auszubildenden, zuletzt 2022 bei der Premiere eines Symposiums der Handwerker aus der Südcharente. Seinen Wunsch, dass es bei solchen Gelegenheiten irgendwann einmal zu einem Austausch mit der Partnerstadt kommen könnte, wird er nun persönlich nicht mehr voranbringen können.

Als Zeichen der Anteilnahme werden die Vertreter der Städtepartnerschaft in Chalais im Namen der Stadtverwaltung und des Bad Saulgauer Partnerschaftsvereins eine Blumenschale am Grab niederlegen, die der zweite Vereinsvorsitzende Frédéric Bétrémieux in Chalais in Auftrag gegeben hat.