Mit einem kostenlosen neuen Angebot will der Verein Bürger helfen Bürgern (BhB) bei Fragen und Sorgen des Alltags unterstützen. Ab sofort ist Claudia Fotiou als Bürgerlotsin im Büro in der Karlstraße 7/1 für sämtliche Anliegen da — von der Suche nach dem passenden Sportverein bis zum Durchkommen im Behördendschungel der sozialen Leistungen.

Die Idee eines Bürgerlotsen stammt aus dem Programm Quartiersentwicklung 2030. Denn mit dem Verein BhB gibt es zwar eine Anlaufstelle, aber noch keinen festen Ansprechpartner. Nachdem der Gemeinderat zugesichert hatte, sich jährlich mit 25.000 Euro finanziell zu beteiligen, folgte die Stellenausschreibung. Aus mehreren Bewerberinnen wählte der Verein Claudia Fotiou aus.

Gut vernetzt

Sie hat als Erzieherin und Krankenschwester gearbeitet, Pflegedienst sowie Tagespflege geleitet und unter anderem am Aufbau des Palliativnetzes im Landkreis Sigmaringen mitgewirkt. „Ich bin mit allen sozialen Bereichen und den Akteuren vertraut. Mit diesem Wissen will ich nun helfen“, sagt Fotiou.

Dazu ist Claudia Fotiou ab sofort persönlich, telefonisch und per E–Mail erreichbar. Das Büro in der Karlstraße 7/1 ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie am Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Mittwochs ist sie zwar nicht persönlich da, aber Mitglieder des Vereins nehmen dann Anliegen entgegen. Erreichbar ist sie außerdem unter Telefon 07581/5271377 oder E–Mail an [email protected].

Ohne Termin und Bürokratie

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. „Die Bürger können mit ihrem Anliegen einfach vorbeikommen“, sagt Doris Gaißmaier, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Elisabeth Gruber, BhB–Vorsitzende, ergänzt: „Der Zugang zur Bürgerlotsin soll möglichst einfach und vor allem unbürokratisch sein. Sie ist die Vermittlungsstelle und hilft, den richtigen Ansprechpartner zu finden.“ Wo Fotiou nicht auf Anhieb Rat weiß, wird sie sich schlau machen und eine Rückmeldung geben.

Für die Aufgabe fühlt die Bürgerlotsin sich durch ihre umfangreichen Erfahrungen bestens gerüstet. „Ich habe oft erlebt, wie Bürokratie und Aufwand die Menschen abschrecken, etwas in Anspruch zu nehmen. Oder sie gar nicht wissen, was ihnen zusteht.“ Dabei wolle sie helfen, aber auch bei ganz einfachen Anliegen wie Menschen sich etwa im Ort sozial vernetzen oder Anschluss finden können.

Auf drei Jahre befristet

Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet. Regelmäßig wird der Verein im Gemeinderat einen Erfahrungsbericht abgeben, wie das Angebot angenommen wird. Um es bekannter zu machen, soll Claudia Fotiou auch in anderen Gruppen und Netzwerken vorgestellt werden.

Wichtig ist dem Verein, dass sowohl BhB als auch die Bürgerlotsin für alle da sind. „In vielen Köpfen geistert die Vorstellung, dass wir nur ein Angebot für ältere Menschen haben. Dabei sind wir genauso für junge Familien und alle anderen da“, sagt Gaißmaier. Mit der Bürgerlotsin solle nun noch besser dafür gesorgt werden, dass jeder Mensch schnell an die richtige Stelle für sein Anliegen kommt. Aus ihrer Erfahrung weiß Fotiou aber auch, dass manchmal schon vermeintliche Kleinigkeiten eine große Wirkung haben: „Ein freundliches Wort und wahrgenommen zu werden, ist für viele schon eine wertvolle Hilfe.“