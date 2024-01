Bücherbasar in Bad Saulgau

Im ehemaligen Haushaltswarengeschäft Schanz in der Bad Saulgauer Fußgängerzone findet am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 14 Uhr der Buki-Bücherbasar statt.

Dieser verspricht ein Paradies für alle Literaturfans und Leseratten zu werden, teilen die Verantwortlichen des Vereins mit. Mit rund 3000 Büchern können Literaturliebhaber aus einem großen Bestand, vor allem an Kinder- und Jugendbüchern, Krimis und Thrillern sowie Romanen und Erzählungen auswählen. Und damit soviel wie möglich Bücher verkauft werden, bietet Buki jedes Buch für einen Euro pro Stück an, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schon 2014 hat Buki den ersten Bücherbasar im Haus am Markt durchgeführt. In den vergangenen zehn Jahren wurde der Basar von vielen Bad Saulgauern sehr gut angenommen, er war schon fast eine Institution. Man konnte sich zum Urlaub oder gleich über ein ganzes Jahr mit spannenden Büchern eindecken und hat diese dann zum nächsten Bücherbasar einfach wieder mitgebracht.

Der von den Bereinxsmitgliedern und dem Freundeskreis organisierte Bücherbasar ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein, um die Arbeit mit den Kindern im Buki-Haus in Cidreag zu finanzieren. Gleichzeit besteht die Möglichkeit, sich über die Aktivitäten im Buki-Haus zu informieren.