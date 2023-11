Ein großer Box-Kampfabend ist für Samstag, 9. Dezember in der Stadthalle Bad Saulgau geplant. Wie aus einem Instagram-Post des Veranstalters um Kämpfer Umut Camkiran hervorgeht, stehen an diesem Abend sechs Kämpfe an. Im Hauptkampf des Abends trifft der in Bad Saulgau geborene Umut Camkiran auf Eli Delibaltaoglu. Der 34 Jahre alte Linksausleger (Schlaghand: rechts) kämpft unter türkischer Flagge und hat bislang alle seine 19 Profikämpfe gewonnen, 18 durch K.o. Der „anatolische Löwe“ ist 1,82 Meter groß, boxt im Schwergewicht und hat als bislang größte Erfolge die Eroberung des „externen europäischen“ Gürtels der EBU und den WBC-Mittelmeer-Schwergewichtsgürtels in seinem Plamares stehen.

Beide haben alle Kämpfe gewonnen

Camkiran wird in einer unabhängigen Weltrangliste an Position 177 geführt. Seinen ersten und einzigen Amateurkampf bestritt Camkiran einst für den Boxclub Bad Saulgau. Sein 38 Jahre alter Gegner hat bislang alle seine 16 Kämpfe durch K.o. gewonnen, stammt aus Antalya, lebt aber in München und boxt für den Deutschen Box-Verband und wird in der Welt an Position 251 geführt.

Insgesamt sechs Kämpfe stehen an

Außerdem trifft am selben Abend der Bad Saulgauer Konstantin Biegler auf den aus Ravensburg stammenden Yasin Basar. Basar hat 80 Amateur- und sechs Profikämpfe (alle gewonnen) bestritten, war deutscher Mannschaftsvizemeister mit Nordhausen. Inzwischen arbeitet er als Personal Trainer. Weitere Kämpfe bestreiten Andreas Weber gegen Ramiro Blanco, Fatih Duebues gegen Edinso Torres, die Gegner für Eduardo Bajak und Eris Bajra stehen noch nicht fest.