Keine Kletterwand wie gewünscht, aber dafür eine Boulderwand. Der Deutsche Alpenverein Bad Saulgau kommt seinem Ziel ein Stück näher, in der neuen Vier-Feld-Halle eine sportliche Attraktion anbieten zu können. Erste Gespräche verliefen jedenfalls erfolgsversprechend.

Seit langer Zeit bemüht sich die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereine um einen Ersatz für die marode Kletterwand in Bolstern. Die dortige Einrichtung ist in die Jahre gekommen und wird von den Mitgliedern kaum noch angenommen. Der frühere Vorsitzende Hans-Peter Hauser hatte schon vor Jahren die Idee, eine Kletterwand in der neuen Vier-Feld-Halle einzubauen. Der DAV wollte sich daran auch finanziell beteiligen.

Im Eingangsbereich der Halle

Nachdem Vorschläge aus den Reihen des DAV, eine Klettermöglichkeit in die neue Vierfeld-Sporthalle zu integrieren, aber nicht durchführbar erschienen, hat die Stadt Bad Saulgau als Bauträgerin in Zusammenarbeit mit der Baufirma Reisch die Idee in veränderter Form wieder aufgegriffen. Jetzt soll eine Boulderwand entstehen, für die im Eingangsbereich der Halle ein abschließbarer Raum geplant ist. Entsprechende Richtlinien und Wünsche künftiger Nutzer wurden bei einem runden Tisch mit Alexandra Zedelmayr diskutiert, die vonseiten der Stadt federführend in die Planung eingebunden ist.

In der neuen Vier-Feld-Halle wird die Absprunghöhe etwa drei Meter betragen, die Länge der Boulderwand liegt bei etwa sechs Metern. Da Bouldern Kraft, Körperspannung und Balance erfordert, wird dabei der ganze Körper trainiert. Noch nicht festgelegt ist, welche Gruppierungen den Raum nutzen dürfen, wann er geöffnet ist und welche Voraussetzungen für eine Teilnahme bestehen. Sicher ist jedoch, dass das Projekt Bouldern in Bad Saulgauer Sportlerkreisen und beim DAV große Begeisterung auslöst.

Daher kommt der Begriff

Der Ausdruck Bouldern leitet sich aus dem amerikanischen Wort Boulder für Felsen ab. Bouldern ist inzwischen zu einer eigenständigen Sportart geworden, die indoor oder draußen in felsiger Umgebung betrieben werden kann. Im Gegensatz zu freiem Klettern gibt es beim Bouldern keine Sicherung durch Seil oder Gurt. Man erarbeitet sich über meist farbige Griffe, die überwiegend aus Plastik bestehen, einen bestimmten Weg an der Wand und springt frei auf eine weiche Unterlage ab.