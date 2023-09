BookTok–Trend erreicht Stadtbibliothek

Mit der Anschaffung vieler neuer #BookTok–Bücher und deren Präsentation in einem extra Regal hat die Stadtbibliothek auf einen neuen Trend auf dem aktuellen Buchmarkt reagiert. Hinter #BookTok verbirgt sich eine aktuelle Bewegung, die auf TikTok eine Plattform zum Austausch über Bücher, Literatur und Autoren bietet. Alle können mitmachen und wer möchte, kann eine Buchbewertung auf TikTok posten, damit auch andere Interessierte herausfinden, ob ihnen das Buch gefallen könnte. Es geht um Fantasy, Science–Fiction, Spannung, Liebe, um Selbstoptimierung bis hin zu tief bewegenden Geschichten, welche die TikTok–Generation beschäftigen. Die rasante Entwicklung der #BookTok–Community begeistert immer mehr junge Menschen für das Lesen und für Bücher. Bücher, die viele BookTok–Empfehlungen erhalten, werden tausendfach gelesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbibliothek. Dort zu finden sind die Bücher zum einen in einem extra Regal, zum anderen im Online–Katalog unter dem Schlagwort BookTok.