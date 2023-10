Sechs der acht Viertelfinalisten im Fußball-Bezirkspokal stehen fest. In vier Partien setzten sich die Auswärtsteams durch: Betzenweiler, Alb-Lauchert, Sigmaringen und Hundersingen stehen in der Runde der letzten acht Mannschaften, genauso wie die SGM Bolstern/Hochberg, die unter dem neuen Trainergespann Andreas Heinzle/Bence Bakos den SV Bronnen mit 1:0 besiegten. Der FC Inzigkofen/V./E. 99 verkaufte seine Haut gegen Rottenacker teuer, unterlag aber mit 1:3.

Betzenweiler zwingt Ringingen in die Knie

SV Ringingen ‐ SV Betzenweiler 3:5 n.E. (2:2; 0:0). ‐ Tore: 0:1 Fabian Argo (57.), 1:1 Jan Braunsteffer (68.), 2:1 Jan Neuwirth (69.), 2:2 Fabian Argo (89.). ‐ Elfmeterschießen: Für SVR trifft: Moritz Wallerath; für SVB treffen: Tzafer Moustafa, Fabian Argo, Rainer Neubrand. ‐ Die Gäste gingen zwar in Führung, doch der SV Ringingen drehte das Ergebnis. Kurz vor dem Schlusspfiff konnte Fabian Argo ausgleichen. Das anschließende Elfmeterschießen gewann der SV Betzenweiler mit 3:1.

Türkgücü Ehingen ‐ SGM Alb-Lauchert Gammertingen/Kettenacker 3:6 (3:2). ‐ Tore: 1:0 Ihsan Araz (13.), 1:1 Ago Spahic (13.), 1:2 Lukas Miller (25.), 2:2 Hakan Babaoglu (32.), 3:2 Mehmet Kaplan (45.), 3:3, 3:4 Armin Steinhart (51./71.), 3:5 Valentin Stapel (76.), 3:6 Tobias Heißel (85.). ‐ Wir haben dieses Spiel hergeschenkt“, sagte Recep Metin. Nach der Pausenführung kassierte Türkgücü noch vier Gegentore.

FC Marchtal ‐ SV Sigmaringen 0:3 (0:2). ‐ Tore: 0:1 Kadir Emruli (22.), 0:2, 0:3 Robert Henning (27./77.). ‐ „Der Sieg ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte Abteilungsleiter Dominik Rammelmayr nach dem Spiel. (alle ai)

Berschauer trifft für Bolstern/Hochberg

SGM SV Bolstern/SV Hochberg ‐ SV Bronnen 1:0 (1:0). ‐ Tor: 1:0 Markus Berschauer (20.). ‐ Die Heimmannschaft begann druckvoller gegen einen Gast, der zunächst von Spielertrainer Akin Aktepe und Goalgetter Marco Kunz antrat. Nachdem das Heimteam zunächst noch durch Lenny Weiß das Tor knapp verfehlte, traf Markus Berschauer zur Führung. Nach einer Ecke whrte die Bronnener Abwehr den Ball zwar zweimal ab, klärte dann aber zu kurz und Berschauer traf aus rund 17 Metern zur Führung für die Gastgeber ‐ wie sich herausstellen sollte das Tor des Tages. In der zweiten Halbzeit spielte nun Bronnen mit den im Laufe der zweiten 45 Minuten eingewechselten Akin Aktepe (53. für Voss) und Marco Kunz (46. für Brillert) ‐ und hatte mehr vom Spiel, auch weil der Spielertrainer im Mittelfeld die Fäden zog und der Mannschaft gleichzeitig defensive Stabilität verlieh. „Uns geht leider in der zweiten Halbzeit etwas der Saft aus. Aber die Mannschaft hat sich gut verkauft, wie schon am Freitag beim 2:2 gegen den SV Braunenweiler“, lobte der Sportliche Leiter Peter Lehleiter nach der Partie seine Mannschaft und teilte mit, dass sich Andreas Heinzle und Bence Bakos die Traineraufgabe teilen werden. Im Verlauf der zweiten Halbzeit besaß Bronnen durchaus Gelegenheiten, doch entweder parierte Wiora gegen Voss (50.), Bauer und Akin Aktepe (beide 55.) oder Bronnen zielte etwas zu ungenau. Auch in den Luftduellen waren die Gastgeber im Strafraum immer Herr der Lage. Eine dicke Möglichkeit hatte der eingewechselte Kunz auf Vorarbeit von Aktepe. Er legte das Leder aber aus linker Position knapp am langen Pfosten und damit am Tor vorbei (58.). Auf der Gegenseite hatte Bolstern/Hochberg durchaus Kontermöglichkeiten. So scheiterte Torschütze Berschauer zweimal an Bronnens Torhüter Herre (54./60.) und nach einem Konter über die Mitte setzte der einwechselte Luca Zimmerer (66. für Störk) seinen Abschluss von halb links deutlich zu hoch an (70.). Mit dem knappen Sieg steht auch die Spielgemeinschaft in der Runde der letzten acht Mannschaften. (mac)

Hundersingen verspielt erneut fast eine klare Führung

FV Bad Schussenried II ‐ SF Hundersingen 2:4 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Agim Rahmani (27.), 0:2 Alessandro Winter (55.), 0:3 Dennis Heiß (62.), 1:3 Matthias Schniertshauer (66.), 2:3 David Berg (72.), 2:4 Janik Störkle (85.). ‐ Hundersingen steht als bislang einziger Bezirksligist (Stand Dienstag 19 Uhr) im Viertelfinale. Zwar lagen die Sportfreunde nach etwas mehr als einer Stunde mit 3:0 in Front, machten es danach aber nochmals spannend. „Unsere Mannschaft hat sich nach dem 0:3 nochmals zurückgekämpft. Das war aus unserer Sicht positiv. Aber der Sieg für die Gäste geht absolut in Ordnung, auch wenn drei der vier Tore nach individuellen Fehlern fielen“, sagte Schussenried-II-Co-Trainer Matthias Schniertshauser am Abend nach dem Spiel. „Hundersingen war aber die bessere Mannschaft“, sagte er. (mac)

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 ‐ SGM SW Donau Rottenacker/Munderkingen 1:3. (mehr dazu morgen)

verlegt: Di., 10. Okt., 18.30 Uhr: SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler ‐ SV Uttenweiler, Do., 12. Okt., 19.30 Uhr: SG Griesingen ‐ SG Öpfingen.