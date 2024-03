Mit einem Unentschieden in einem an Höhepunkten armen Spiel hat die SG Blönried/Ebersbach ihre Serie in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag gewahrt. Seit 24. September 2023 ist die Mannschaft von Trainer Michael Fischer ungeschlagen. Doch bis das Ergebnis feststand, hatte der Gastgeber - ja hatten beide Mannschaften - eine Menge Arbeit zu verrichten.

„Wir haben gewusst, dass es schwer wird. Dass der Untergrund hier schwer zu bespielen ist. Ich habe das auch vor dem Spiel angesprochen“, sagte Ertingens Spielertrainer Steffen Maurer nach der Partie. „Ich glaube, wir hatten die besseren Aktionen. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Blönried hatte ein optisches Übergewicht, auch wenn sie keine ganz klaren Aktionen hatten. Wir müssen das 2:0 machen, schon in der ersten Halbzeit, aber auch kurz vor Schluss, als wir eine große Chance vergeben haben“, sagte Maurer.

Große Chance auf der einen Seite, Tor auf der anderen

Die zweite Aktion, die er ansprach, ereignete sich drei Minuten vor dem Ende. Blönried/Ebersbachs sonst zuverlässiger Schlussmann Marcel Halder spielte einen zu schlampigen Pass auf Moritz Weiß, Lukas Reiter spritzte dazwischen, spitzelte Weiß den Ball vom Fuß, passte auf den mitgelaufenen Johannes Jäggle, der freistehend das Leder knapp am Tor vorbeilegte (87.). Praktisch im Gegenzug erarbeitete sich der Gastgeber einen Eckball. Marcel Halder rückte mit auf, kam an den Kopfball. Im Durcheinander im Strafraum wollte Ertingen den Ball aus der Gefahrenzone dreschen, ein Abwehrspieler traf aber statt des Balles ein Blönrieder Bein - Elfmeter („Absolut berechtigt“, meinte auch Steffen Maurer). Den versenkte Lorenz Weiß. Dabei hatte Ertingens Torwart Jens Huber zwar die Hand am Ball, doch der stramm geschossene Elfmeter landete im Tor (90.). Schluss.

Chancenarme Partie

In den vorangegangenen 90 Minuten hatte es kaum Chancen gegeben. Die Aktion zum 1:0 für die Gäste war die erste nennenswerte in Abschnitt eins. Diagonalball auf Lukas Reiter, der sich am Strafraum durchsetzte und flach abzog - 1:0 (34.). Nur wenige Minuten später hätte Laurin Birkhofer das 2:0 nachlegen können, schloss freistehend zu überhastet ab und jagte das Leder in Rücklage übers Tor (40.). Auf der Gegenseite war ein Freistoß von Moritz Weiß knapp am Tor vorbei aus 20 Metern die beste Chance für die Gastgeber (45.).

In der zweiten Halbzeit ließ der Gast die Gastgeber dann gewähren, vor allem über die starke linke Seite. Die Fischer-Elf kam kaum durch die gut stehende Ertinger Deckung mit Kombinationen durch, probierten es deshalb mit erfolglosen Weitschüssen.

Seit einem halben Jahr unbesiegt

„Wir haben uns heute viel zu wenig Torchancen erspielt“, sagte Blönried/Ebersbachs Trainer Michael Fischer nach der Partie. „Aber wir sind jetzt seit dem 24. September 2023 ungeschlagen. Natürlich haben wir sehr viele knappe Spiele, aber auch 29 Punkte. Dann hast du auch mal das Glück, das wir heute hatten.“

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen 1:1 (0:1). - SGM Blönried/Eb.: Halder - P. Gentner, M. Weiß, Eisele (80. Doehring), Bodenmüller (65. Rauch) - M. Gentner, Müller (75. D. Halder), L. Weiß, Burger (85. Fischer) - L. Weiß, Maier. - SGM Ertingen/Binz.: Huber - Hecht, Maurer, Forstenhäusler, M. Steinborn (65. Mayer) - Gaugel, Diesch (58. Blersch), F. Steinborn - Buck, Reiter - Birkhofer (67. J. Jäggle). - Tore: 0:1 Lukas Reiter (34.), 1:1 Lorenz Weiß (90./FE). - Z.: 100.