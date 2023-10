Beim Saisonfinale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) bei sommerlichen Temperaturen und einer beeindruckenden Zuschauerzahl am Hockenheimring am vergangenen Wochenende sind die Blersch-Brüder aus Uttenweiler, Dominik und Marcel, insgesamt dreimal in die besten Zehn gefahren. Marcel zweimal, Dominik, der im ersten Rennen mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, einmal.

Gutes Qualifikationstraining

Beide waren mit großen Erwartungen an den Hockenheimring gereist ‐ vor allem nach dem Sieg vor drei Wochen bei den 300 Meilen an selber Stelle. Am Freitag, im ersten Qualifying, führen beide sofort schnelle Rundenzeiten. Dominik Blersch fuhr in persönlicher Bestzeit auf Platz zwei, Marcel Blersch stellte ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit auf: Achter.

Am Samstag wurde das zweite Qualifying sowie das erste Rennen im Pro Superstock 1000 gefahren. In der Qualifikation konnte Dominik Blersch die Zeit vom Freitag nicht mehr verbessern und startete aus der dritten Startreihe. Marcel Blersch steigerte zwar seine persönliche Bestzeit, stand aber trotzdem nur in der fünften Startreihe.

Technische Probleme bei Dominik Blersch

Im Rennen am Nachmittag erwischten beide einen sehr guten Start. Bereits in der ersten Runde konnten beide viele Plätze gut machen. Doch bereits in Runde zwei ‐ auf Platz fünf liegend ‐ hatte Dominik mit Bremsproblemen zu kämpfen. Er wurde bis auf den letzten Platz zurückgereicht, doch er gab das Rennen nicht auf und versuchte die Bremsen in ein Temperaturfester zu bekommen, sodass er noch einigermaßen vernünftige Rundenzeiten fahren konnte. Am Ende beendete er das Rennen auf Platz 15. Deutlich besser lief es bei Marcel Blersch. Er konnte seine persönliche Rundenbestzeit nochmals steigern und fuhr sein bestes Ergebnis im Pro Superstock 1000 mit Platz sechs ein.

Am Sonntag wurde das letzte Rennen im Pro Superstock 1000 gefahren. Marcel und Dominik Blersch erwischten gute Starts und überholten mehrere Fahrer. Die Bremsprobleme an der BMW von Dominik waren über Nacht behoben worden, doch bereits in der ersten Runde stürzte der polnische Gastfahrer Oleg Pawelec und das Rennen musste abgebrochen werden.

Beide sind mit dem letzten Saisonrennen zufrieden

Rund 15 Minuten nach dem Rennabbruch wurde das Rennen erneut gestartet. Wieder machten die beiden Blersch-Brüder sofort mehrere Plätze gut und es entwickelte sich ein Rennen mit spannenden Zweikämpfen. Am Ende des Rennens konnte sich Dominik Platz sechs sichern, Marcel Blersch wurde Achter.

Beide Fahrer waren mit dem Rennen sehr zufrieden. Dominik Blersch fuhr im Rennen sogar noch eine persönliche Bestzeit. Insgesamt aber war die Saison 2023 für Dominik Blersch vor allem mit technischen Problemen behaftet. In der Gesamtwertung fuhr Dominik trotz allem auf Platz acht. Mit Platz vier in Schleiz erzielte er sein bestes Saisonergebnis.

Marcel beendete die Saison als zweitbester Rookie auf Platz zehn. Damit konnte er sein Ziel, in die Top 10 zu fahren, umsetzen. Im ersten Rennen des Saisonfinales erzielte er mit Platz sechs sein bestes Ergebnis und war mit seiner Rookie-Saison sehr zufrieden. Beide wollen auch 2024 in der IDM starten und um die Meisterschaft mitfahren.

