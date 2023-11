Björn Keller, ehemaliger Spieler der ersten Mannschaft des TSV Bad Saulgau, ist neuer Sportlicher Leiter der Handballer des TSV Bad Saulgau. Das hat Simone Keller, stellvertretende Vorsitzende der Handballabteilung, nun bekanntgegeben. Björn Keller übt das Amt ab sofort kommissarisch aus, bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die ihn dann per Wahl im Amt bestätigen soll. Der erweiterte Vorstand der Handballer fasste zur kommissarischen Lösung derweil einen einstimmigen Beschluss.

Fokus gilt der Jugend

Lange hatte die Abteilung nach einem Nachfolger für Krischan Hillenbrand gesucht. Dieser war im Sommer aus seinem Amt ausgeschieden. Nun ist der TSV Bad Saulgau fündig geworden. Der kommissarische Sportchef Björn Keller möchte den Ansatz des Vereins, auf die eigene Jugend zu setzen, weiterführen. „Ich bin seit Mitte August mit dem engeren Vorstand im Gespräch und habe ihm meine Ideen vorgestellt. Ziel ist es, möglichst viele eigene Jugendliche in den aktiven Bereich zu bekommen. Wir sind bereits auf einem guten Weg. Der Fokus gilt der ersten Mannschaft, aber auch der Jugend“, sagt Björn Keller.

Vielversprechende Talente in der Jugend

„Wir möchten uns zudem auf dem aktuellen sportlichen Niveau, der Verbandsliga, etablieren und entsprechend den Unterbau hierfür, also die Jugend und die zweite Mannschaft, fördern. Perspektivisch sieht es bei der Jugend ganz gut aus. Es sind ein paar sehr begabte Spieler dabei. Auch in der C-Jugend gibt es talentierte Spieler. Trotzdem werden wir nicht umhin kommen, mit dem einen oder anderen externen Akteur den Kader der Männermannschaft zu stabilisieren“, ergänzt Keller. Im Dezember und Januar stehen Gespräche mit der ersten Männermannschaft an, um auszuloten, welche Spieler bleiben und welche ihre Karriere beenden. Parallel zu seiner Arbeit als Sportlicher Leiter unterstützt Björn Keller weiterhin Florian Kurz, Trainer der zweiten Männermannschaft, als Co-Trainer.

Suche nach Knoll-Nachfolger läuft

Eigentlich wollten die Verantwortlichen den neuen Sportlichen Leiter zusammen mit einem/einer neuen Vorsitzenden gemeinsam präsentieren, doch was den obersten Chefposten betrifft, ist die Abteilung noch immer auf der Suche. Matthias Knoll, der bis zum Sommer Vorsitzender der Abteilung war, war ebenfalls bei der vergangenen Abteilungsversammlung nach mehr als einer Dekade nicht mehr angetreten. Ein Nachfolger wurde bis jetzt noch nicht gefunden. „Es laufen demnächst wieder Gespräche, um einen Vorsitzenden zu finden. Aber wir wissen noch nicht, wie konkret sie werden. Wenn wir jemanden für diese Aufgabe finden, beraumen wir eine außerordentliche Sitzung an, in der sich dann beide zur Wahl stellen, sagt Simone Keller.