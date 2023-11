Big Band sorgt für volle Ränge im Stadtforum

Parkplatznot, Gedränge im Foyer und ein bis auf wenige freie Plätze ausgebuchtes Haus: Das Publikum hat der Big Band und ihrem im zweiten Jahr agierenden Leader Alexander Werner unübersehbar die Treue gehalten. Und dies zurecht. Auch beim aktuellen Jahreskonzert servierte die Band Jazz vom Feinsten und begeisterte mit ausdrucksstarkem, technisch überaus fundiertem Spiel.

Konzertflyer und Werbeposter waren diesmal absolute Hingucker: Auf einem gehäkelten, mit rosa Blümchen bekränzten Herz prangte in großen Lettern der Satz: „Die Big Band hat euch lieb“. Den Hintergrund der Liebeserklärung deutete der Moderator des Abends, Michael Stephan, als eine Reaktion auf die spürbare Kälte in der Welt angesichts von Spannungen, Kriegen und Elend. Hier bedürfe es der Wärme und der Liebe. Diese wolle die Big Band verschenken. Dem entsprechend nahmen auch viele Musikstücke Bezug auf das Thema Liebe.

Im Namen des Jazzvereins Bad Saulgau, Jazz & Mehr, dankte der zweite Vorsitzende, Oliver Fritzer den Anwesenden für ihr Kommen. Den musikalischen Auftakt des Abends setzten die Stücke Splanky und Manteca. Hier traten schon die ersten Instrumentalsolisten ans Mikrofon und bewiesen mit furiosem Einsatz ihr Können. Im Verlauf des Konzerts lösten sich regelmäßig weitere Bläser aus ihren Registern und demonstrierten an der Bühnenrampe, über welch große Zahl exzellenter Musikerinnen und Musiker die Band verfügt. Zu letzteren zählt auch Bandleader Alex Werner, der als Posaunist überzeugte ebenso wie als Sänger mit ungemein jazziger Stimme. Etwa in Roger Ciceros „Ich atme ein“. Oder in „Feeling Good“, einem Song, den auch Michael Bublé publizierte.

Rauschenden Willkommensbeifall erhielt die Sängerin Ute Scherff-Clavel, die nicht nur in ihrer Heimatstadt Bad Saulgau bekannt ist. Mit ihrer variablen Stimme zelebrierte sie den Groove, wechselte von schmusig-schmeichelnden zu messerscharfen Tonfolgen und fügte sich, gleichsam als weiteres Instrument, in den Tutti-Sound der Band ein. Unter anderem in „Spirit“ oder in „Willow weep for me“, wo eine von Liebeskummer gepeinigte Frau bei einer Trauerweide Trost sucht. Der „Emancipation Blues“ mit seinen Boogie-Rhythmen lieferte das Stichwort für einen Blick auf die aktuelle Zusammensetzung der Band. Entgegen mancherlei Befürchtungen hat sie sich nach dem Ende der Ära „Hansi“ Rimmele kaum verändert. Die Frauenquote allerdings stagniert mit den „Quotengirls“, Krissi Kehrer, Trompete, Lena Löffler, Baritonsaxophon, und der neu dazu gestoßenen Birgitta Schirmer nach wie vor am unteren Ende der Skala. Nicht aber die weibliche Kreativität. So hat Lena Löffler die Infotafel im Bühnenhintergrund gestaltet, die, passend zum jeweiligen Musikstück, dessen Titel, Interpreten, Arrangeur und Plattencover zeigte.

Aus dem Strauß der interpretierten Instrumentals und Songs des Abends bleiben wohl zwei Stücke besonders in Erinnerung. So warb Michael Jacksons Pop-Ballade „Heal the World“ für eine bessere Zukunft. Ein Gedanke, den der Moderator augenzwinkernd auch Bad Saulgaus künftigem Bürgermeister hinsichtlich der Stadtentwicklung ans Herz legte. Den Titel „El Abrazo“, eine musikalische Umarmung, widmete die Band dem verstorbenen Musiker Bruno Bischofberger aus Herbertingen, der sich mit seinem Banjo gelegentlich auch im Orchester eingebracht hatte. Das letzte Stück des Programms, „Superstition“, zu deutsch „Aberglaube“, von Stevie Wonder, war eine Hommage an Peter Herbolzheimer, der es arrangiert hatte. Und wie in früheren Zeiten erklatschte sich das Publikum zwei Zugaben, bevor es die Band nahe Mitternacht entließ.