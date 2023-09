Das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal der Männer steht. Pokalspielleiter Michael Mann hat nach dem letzten Drittrundenspiel in der vergangenen Woche gelost und einige interessante Partie „gezogen“. So empfängt in einem reinen Bezirksligaduell die SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler den SV Uttenweiler. Gespielt wird am Dienstag, 3. Oktober, fünf Spiele beginnen um 15 Uhr, drei Spiele um 18.30 Uhr. Gleich fünfmal treffen Mannschaften aus dem Bereich der Schiedsrichtergruppe Ehingen auf Teams aus den Bereichen Saulgau oder Sigmaringen. Alle vier sich im Wettbewerb noch befindenden B-Ligisten (Türkgücü Ehingen, FC Marchtal, FV Bad Schussenried II, FC Inzigkofen/V./E. 99) empfangen höherklassige Mannschaften. Insgesamt stehen im Achtelfinale fünf Bezirksligisten, sieben A- und vier B-Ligisten.