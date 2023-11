Die SG Ertingen/Binzwangen hat in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag mit einem 5:1-Erfolg beim SV Uttenweiler die Punkte entführt und nun 20 Zähler auf dem Konto. Die Gäste um Trainer Steffen Maurer profitierten dabei auch von einem völlig indisponierten SV Uttenweiler, der an diesem Nachmittag nie Zugriff aufs Spiel hatte.

Steffen Maurer freut sich, dass sein Schachzug aufgeht

Ein Heimsieg der etwas anderen Art. Denn Ertingen/Binzwangens Trainer Steffen Maurer kommt bekanntlich aus Uttenweiler, wurde beim SVU fußballerisch groß und spielte einst mit dem SV Uttenweiler in der Landesliga. Dass die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte dermaßen gelingen würde, hatte auch Maurer vor der Partie nicht geahnt. „Ich habe vor der Partie gesagt, dass Uttenweiler individuell sicher besetzt ist, aber wir hier mit einer sehr guten mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten müssen“, sagte Maurer. „Das ist uns gelungen: Wir haben viel richtig gemacht, sind eng gestanden und immer wieder zwischen die beiden Ketten gekommen.“

Pleiten, Pech und Pannen

Die erste Halbzeit lässt sich in drei Wörtern umschreiben. Pleiten, Pech und Pannen. Spielerisch neutralisierten sich beide. Dass doch zwei Tore fielen, lag an zwei individuellen Fehlern. Die Gästeführung fiel durch einen Handelfmeter, den Kapitän Lukas Reiter souverän verwandelte (22.). Beim 1:1 segelte ein Freistoß von Schmid in den Ertinger Strafraum, wurde durch den Wind völlig unberechenbar und Gästetorhüter Huber warf sich den Ball selbst ins Tor (27.). Neun Minuten vor dem Ausgleich hatte Ertingen die beste Szene: Axel Frick tunnelte Lukas Maurer, schickte Lukas Renz, doch der verzog (18.).

Axel Frick schlägt doppelt zu

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel weiter vor sich hin, da fasste sich Axel Frick aus 25 Metern ein Herz. Der Rechtsverteidiger kurvte in die Mitte und jagte den Ball flach ins rechte untere Eck. Buck im SVU-Tor, der den an der Hand verletzten Keckeisen vertrat ‐ war ohne Chance (57.). Ertingen/Binzwangen machte geschickt die Räume eng, kam immer wieder zwischen die beiden Reihen und nach Ballgewinnen ging es schnell nach vorne. Nur fünf Minuten später fiel die Vorentscheidung. Lukas Renz setzte ‐ mit dem Rücken zum Tor ‐ den aufgerückten Axel Frick ein und der beste Spieler auf dem Platz erzielte mit einem weiteren Flachschuss sein zweites Tor ‐ 1:3 (62.).

Geiselhart hat die dickste Chance

Die dickste und wohl auch einzige echte Chance zum Anschluss hatte dann Florian Geiselhart. Eingesetzt von Kevin Schelkle lief Geiselhart alleine aufs Tor zu, begleitet von einigen SG-Spielern, er wollte den Torhüter umkurven, doch Huber machte seinen Fehler wieder gut, warf sich Geiselhart entgegen, bekam aber beim Abwehrversuch den Ball voll ins Gesicht (76.). „Hätte Uttenweiler da das 2:3 erzielt, wäre es vielleicht nochmals eng geworden“, vermutete Steffen Maurer nach der Partie.

Referee mit Freistoß-Fehlentscheidung

Dass dann der Torreigen einseitig weiterging, dafür sorgte der Referee, als er in einer Szene mit Christian Jäggle und Lukas Maurer auf Foul statt auf Weiterspielen entschied ‐ der Uttenweiler hatte klar und nur den Ball gespielt und Jäggle war erst danach zu Fall gekommen. Christian Jäggle zirkelte den Ball aufs kurze Eck und Buck im SVU-Tor sah ‐ wohl auch aufgrund des Windes ‐ nicht gut aus ‐ 1:4 (79.). Den Schlusspunkt setzte nach einem Konter Christian Schmid, schön freigespielt von Florian Binder (87.).

„Wir haben heute sehr viel vermissen lassen. Wenn man die Basics nicht abruft, denkt irgendwie wird es schon gehen: So funktioniert Bezirksliga nicht. Vor der Partie habe ich zur Mannschaft gesagt: Das muss aus den Köpfen raus“, kommentierte Geiselhart die Maurer-Aussage vor dem Spiel in der „Schwäbischen Zeitung“, dass Uttenweiler sei auf jeder Position besser besetzt sei.

SV Uttenweiler - SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen 1:5 (1:1). - SVU: Buck - L. Maurer, S. Maurer, Liebhart (67.Witt) - Gulde, Weber, Schmid, Guminy (57. Schelkle) - Geiselhart (77. Dornfried), Beck - Volz. - SGEB: Huber - A. Frick, St. Maurer, Guth, Diesch, Hecht (86. Schmid) - Binder, Reiter, Steinborn - Renz (81. Mayer), Birkhofer (71. C. Jäggle). - Tore: 0:1 Lukas Reiter (22./HE), 1:1 Eigentor (27.), 1:2, 1:3 Axel Frick (57./62.), 1:4 Christian Jäggle (79.), 1:5 Christian Schmid (87.), - Z.: 150.