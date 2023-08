Blönried/Ebersbach, Ostrach, Krauchenwies, Ertingen/Binzwangen, TSG Ehingen und Schwarz–Weiß Donau heißen die ersten Sieger der Saison. Sie alle sind mit Dreiern aus den Startlöchern gekommen.

Elfmeter bringt Führung

SG SC Blönried/SV Ebersbach — SG FV Altshausen/SV Ebenweiler 2:1 (2:1). — Tore: 1:0 Lorenz Weiß (7./FE), 2:0 Dominik Halder (23.), 2:1 Andreas Pfeiffer (44.). — Z:. 250. — Beide Mannschaften lieferten sich ein umkämpftes Derby und es war zu sehen: Beide wollten gewinnen. Dann aber kippte die Partie zu Gunsten der Gastgeber. Nach einem Foul an Emil Angerer traf Lorenz Weiß per Elfmeter (7.), 16 Minuten später drückte Dominik Halder eine verlängerte Ecke über die Linie. Doch die Gäste blieben dran, verkürzten kurz vor der Pause und hatten in Halbzeit zwei ein optisches Übergewicht. „Vielleicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, meinte SGB/E–Co–Trainer Joachim Streng nach der Partie, „auch wenn der Sieg nicht ganz unverdient war. Die drei Punkte haben wir und nehmen sie natürlich gerne.“

Ostrach: Zweimal in den Winkel

FC Ostrach — SF Hundersingen 2:1 (0:1). — Tore: 0:1 Janik Störkle (13.), 1:1 Luca Senn (83.), 2:1 Samuel Guglielmo (90. +2). — Z.: 150. — Perfektes Ende eines durchwachsenen Spiels für den FC Ostrach. Zu Beginn der Schlussphase: 21 Minuten nach seiner Einwechslung leitete Luca Senn mit einem Linksschuss von links in den rechten oberen Winkel die Wende ein — 1:1 (3.), sieben Minuten später traf Sammy Guglielmo mit einem Rechtsschuss von rechts in den linken Winkel und drehte das Match endgültig. „70 Minuten war Hundersingen eigentlich die bessere Mannschaft“, sagte Ostrachs Sportlicher Leiter Raphael Vetter nach der Partie, die wegen der Wolkenbrüche kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt worden war. Nachdem Ostrach zunächst zwei ordentliche Chancen vergeben hatte, übernahm Hundersingen das Kommando, traf mit einem abgefälschten Schuss durch Janik Störkle, nutzte danach aber seine Chancen nicht. Von der FCO–Bank kamen dann Andreas Zimmermann und Luca Senn.

Sonntagsschuss zum 3:1

TSV Sigmaringendorf/L. — FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen 1:3 (0:0). — Tore: 1:0 Marius Müller (48.), 1:1, 1:2 Patrick Vogler (51./65.), 1:3 Tim Kremer (85.). — Z.: 200. — „Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, aber das Spiel war in Ordnung“, sagte Sig’dorfs Trainer Dieter Spähler. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben durch Marius Müller den Pfosten getroffen (5.). Der FCK hatte vielleicht mehr Ballbesitz, aber kaum Chancen.“ In der zweiten Halbzeit ging der Aufsteiger nach einer Ecke in Führung, doch nach und nach übernahm der FCK das Kommando. Nur drei Minuten hielt die Führung der Gastgeber, dann glich der FCK nach einem Freistoß und einem Schuss aus dem Zentrum nach einer zu kurzen Abwehr durch Vogler aus. Eine knappe Viertelstunde später traf Vogler zum 1:2 und fünf Minuten vor dem Ende traf Kremer per Sonntagsschuss zum 1:3. „Vielleicht war das Ergebnis um ein Tor zu hoch“, so Spähler.

Ertingen entführt die Punkte

FV Bad Schussenried — SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen 1:2 (0:2). — Tore: 0:1 Lukas Reiter (38.), 0:2 Laurin Birkhofer (39.), 1:2 Nico Junker (58.). — Z.: 180. — Mit einem Doppelschlag stellte die Maurer–Elf die Weichen auf Sieg. „Beim ersten Tor machten wir einen haarsträubenden Fehler im Spielaufbau und der gegnerische Stürmer stand alleine vor unserem Tor, vor dem zweiten Tor unterlief unser Abwehrspieler einen Ball und wieder stand ein gegnerischer Angreifer praktisch alleine vor unserem Tor“, sagte Ralf Haug, Berichterstatter der Gastgeber, nach dem Spiel. Nach einem Angriff über die rechte Seite und Stephen Liebhart stand Nico Junker frei — 1:2. Das Heimteam mühte sich, konnte aber nicht mehr ausgleichen, sodass Ertingen die Punkte entführte.

Uttenweiler nur remis

SG

Altheim — SV Uttenweiler 1:1 (1:1). — Tore: 1:0 Johannes Rech (16.), 1:1 Jochen Gulde (21.). — In einem ausgeglichenen Spiel hatte die SG Altheim in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Doch nach der Pause war der SV Uttenweiler zeitweise im Vorteil. Das faire Spiel wurde von einem guten Schiedsrichter geleitet.

SG Öpfingen — TSG Ehingen 1:3 (1:3). — Tore: 0:1 Sascha Wasner (18.), 0:2 Dominik Pikneev (18.), 1:2 Tom Heimbach (20.), 1:3 Dominik Pikneev (43.).

SWD Rott./Mund. — SV Oberdischingen 4:2 (0:0). — Tore: 0:1 Julian Albrecht (49.), 1:1 Tom Stocker (53.), 2:1 Florian Stiehle (56.), 2:2 Kim Knittel (66.), 3:2 Mathias Burgmaier (70.), 4:2 Lukas Ottenbreit (73.).