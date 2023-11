Aufgrund des neuerlichen Wintereinbruchs mit Schneefällen in der Nacht zum Donnerstag hat der Fußballbezirk Donau durch seinen Bezirksvorsitzenden Sigmar Störk in Absprache mit den Vereinen bereits am Donnerstagmorgen alle für das Wochenende 2./3. Dezember angesetzten Spiele abgesagt. Betroffen sind die Spiele in der Bezirksliga und in den Kreisligen A und B. Es wäre der letzte Spieltag vor der Winterpause gewesen.