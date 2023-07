Betriebsjubiläum und bestandene Meisterprüfung beim Bauunternehmen Josef Michelberger

Das Bauunternehmen Josef Michelberger Hoch– und Tiefbau in Fulgenstadt hat Grund zu feiern. Martina Hehl wurde für ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und Samuel Heiduschke hat seine Meisterprüfung bestanden. Das schreibt die Firma in einer Pressemitteilung. „Martina Hehl ist eine wertvolle Mitarbeiterin und trägt als kaufmännische Angestellte mit zum Erfolg des Unternehmens bei“, so Geschäftsführer Josef Michelberger. Er bedankte sich bei der Jubilarin mit einer Urkunde der Handwerkskammer und einem Präsent. Samuel Heiduschke absolvierte im Betrieb seine Ausbildung als Maurer und entschied sich danach für die berufsbegleitende Meisterschule. „Wir sind stolz auf Martina Hehl und Samuel Heiduschke und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit“, heißt es in der Pressemitteilung