Zwei Boxer des Kickbox-Gyms in Bad Saulgau haben am Baden-Württemberg-Cup in Ulm teilgenommen. Blerton Berisha (2.v.l.) und Michael Huber (3. v.l.) errangen jeweils einen Sieg im klassischen Boxen. Berlton Berisha aus Riedlingen dominierte dank schneller Hände und gutem Auge seinen Gegner drei Runden lang und gewann seinen ersten Kampf klar nach Punkten. In der zweiten Hälfte des Abends bestritt Michael Huber aus Bad Saulgau seinen zweiten Kampf in der C-Klasse, die Einteilung im Amateurboxen erfolgt nach der Anzahl der bestrittenen Kämpfe. Von seinem unorthodox kämpfenden Gegner ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte ihm in der dritten Runde so stark zu, dass der Kampf abgebrochen werden musste. Sieg durch technischen K.o. für Michael Huber. Die Trainer Milan Stützle (re.) und Aaron Stützle (li.) aus Braunenweiler waren sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge.