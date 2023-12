Benefizkonzert für BuKi mit Judith Mutschler & Friends

Die Menschen stimmen sich langsam aber sicher in behaglichem Kerzenlicht auf Weihnachten ein. Das erste Weihnachts-Warm-Up mit Judith Mutschler & Friends entführt die Zuhörer am Freitag, 15. Dezember, in genau diese weihnachtliche Atmosphäre, schreiben die Veranstalter von BuKi - Hilfe für Kinder in Osteuropa. Beginn ist um 19.30 Uhr im Alten Kloster in Bad Saulgau, Eintritt: 18 Euro, Vorverkauf bei Nerlich Augenoptik. Einlass ist um 18.30 Uhr, wo BuKi zu einem weihnachtlichen Umtrunk einlädt.

Alte und neue Weihnachtssongs werden an diesem Abend geschüttelt und gerührt, dann neu serviert mit Zimt, Orange und einem großen Schuss Liebe zur Improvisation, versprechen die Organisatoren wekitrer. Es wird mal mild und schön, mal leicht und vergnügt, mal quirlig und fordernd, mal nachdenklich und leise. Zum gemütlichen Lauschen und vielleicht sogar zum Mitsingen.

Judith Mutschler, am Piano und am Mikrofon, unterstützt BuKi seit vielen Jahren. Sie freut sich gemeinsam mit ihren Freunden ein großes Benefizkonzert für BuKi zu spielen. Jürgen Zink, der Schlagzeuger, sorgt schon seit Jahrzehnten für die richtigen Beats an der Seite der Sängerin. Mit dabei sind außerdem Jannik Bitzer aus Albstadt an der Gitarre, ihre Freundin Adina Kolb aus Albershausen mit Geige und Gesang und last but not least Gerhard „Beefy“ Wurst am Bass.

Der Erlös des Konzerts kommt den Kindern im BuKi-Haus in Cidreag/Rumänien zugute.