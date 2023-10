Bei gutem Essen haben sich die Gemüter beruhigt

60 Jahre ist es her, dass in der Kleber Post das 25. Treffen der Gruppe 47 stattgefunden hat. Grund genug für das Organisationsteam, am 28. und 29. Oktober gleich zwei Veranstaltungen anzubieten. Neben Peter Braun, Reiner Niehoff und Felicitas Andresen wird an diesem Wochenende auch Zsuzsanna Gahse für die Jubiläums-Lesungen nach Bad Saulgau reisen.

Die geladenen Autorinnen und Autoren gehen an diesen beiden Tagen, jeder auf seine Weise und mit tiefen persönlichen Einblicken und Sichtweisen, in Resonanz mit Texten von ehemaligen Gruppe 47-Teilnehmenden. Festgehalten sind diese im Buch „Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden“ von Katrin Seglitz. Im vergangenen Jahr veröffentlicht, lädt es ein, tief einzutauchen in das Geschehen rund um die lose Literatengruppe ‐ sowohl mit Blick auf das literarische Nachkriegsgeschehen als auch auf den damals vorherrschenden gesellschaftspolitischen Kontext. Die Autorin wird als Moderatorin fungieren und gemeinsam mit den Gästen dafür sorgen, dass an diesem Wochenende die legendären Tagungen wieder zum Greifen nahe sein werden. Denn denkwürdig und richtungsweisend waren sie allemal, die Zusammenkünfte, die Hans Werner Richter initiiert und über viele Jahre am Leben gehalten hat.

Zur Vorgeschichte: Noch in der Gänze von den Gräuelerinnerungen des Zweiten Weltkriegs durchdrungen, veröffentlichten Hans Werner Richter und Alfred Andersch den „Ruf“, anfangs eine Zeitung für deutsche Kriegsgefangene in den USA. Von der amerikanischen Besatzung als deutlich „zu links“ eingestuft, kommt es zum Lizenz-Entzug. Doch das tiefe Bedürfnis nach Austausch nach all den verheerenden Vorkommnissen, nach Orientierung, Einordnung und schließlich einer wie auch immer gearteten Neuausrichtung lässt die Gruppe 47 entstehen, die nach dem Jahr ihres ersten Treffens benannt worden war. Von Beginn an müssen sich die Vortragenden während der Zusammenkünfte mit ihren bis dahin nicht veröffentlichten Texten kommentarlos der Kritik der Umsitzenden stellen, auch wenn sie noch so vernichtend ausfällt. Schnell macht die Bezeichnung „elektrischer Stuhl“ seine Runde. Es fröstelt einen angesichts solcher Rituale, die von hoher Autorität geprägt waren und in gewisser Weise die traumatischen Kriegsjahre widerspiegelten. „Ich verbiete einfach meinen Tränen, dass sie fließen“, mit diesen Worten beruhigte sich etwa Josef W. Janker. Die folgende Nacht verbrachte er wohl, „in masochistischen Nachwehen brütend“ und ohne jeden Schlaf beim damaligen Leiter der Saulgauer Fähre. Auch andere sollen sich danach weinend und innerlich zerrissen in ihre Zimmer begeben haben. Und das sicher auch in der Kleber Post. Richter erklärt später, dass er diese Radikalität als Reaktion auf die kritiklose Zeit der Diktatur richtiggehend gefördert habe. Die Vermutung liegt nahe, dass sich bei köstlichem Essen so manches Gemüt beruhigt hat und danach wieder tröstliche und klärende Gespräche möglich waren.

„Die Liste der Eingeladenen an diesem Wochenende im Oktober 1963 in Saulgau liest sich wie ein Who’s Who der deutschen Nachkriegsliteratur“, schreibt Katrin Seglitz in ihrem Buch. Dass in Saulgau so manches gelesen wurde, was längst vergessen ist, es aber auch viele Höhepunkte gab, ist dem Buch „Geschichten und Bilder aus der Kleber Post“ zu entnehmen. „Die Riesenzwerge“ von Gisela Elsner etwa wurde genauso erfolgreich wie „Das Waisenhaus“ von Hubert Fichte und manches andere. In der reich bebilderten Publikation ist auch zu lesen, dass die Saulgauer größtenteils keine Notiz von der Schriftstellertagung nahmen. Der Lokalpresse wurde der Eintritt verwehrt und der eine oder andere örtliche CDU-Funktionär schimpfte über die „Kommunisten und Kirchenfeinde“. In der „Zeit“ war schließlich zu lesen: „Drei Tage lang war ein Gutteil der deutschen Ausdruckswelt unter einem Dach. Leute, die (…) oftmals ganz und gar nicht liebenswürdig übereinander gesprochen und geschrieben haben, beraten über die werdende Literatur…..(…). Leicht ist das nicht ‐ imposant ist es schon“.

Eintrittskarten