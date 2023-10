Duell der Aufsteiger. Der SV Hohentengen fährt nach den drei Niederlagen in Mengen (1:2) sowie gegen Laupheim (0:5) und Balingen II (3:6) an diesem Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) zum SV Baindt. Die sieglosen Ravensburger Vorstädter sollte die Göge-Elf aber in ihrer derzeitigen (personellen) Lage nicht unterschätzen.

Auch wenn der SV Baindt unter der Woche einen herben Rückschlag einstecken musste. Im Nachholspiel in Ochsenhausen unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Rädel ‐ vier Tage nach dem 1:2 in Mengen ‐ mit 0:5 (Halbzeit: 0:4) und bleibt sieglos. Baindt rutschte in der Tabelle auf den vorletzten Platz ab.

Baindt kommt unter die Räder

Vor allem in der ersten Halbzeit überfuhr der Aufsteiger aus dem Bezirk Riß den Mitaufsteiger aus dem Bezirk Bodensee regelrecht. Dabei erzielte Baindt den ersten Treffer durch Jan Fischer, doch der zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (11.). Dann folgte eine starke halbe Stunde der Ochsenhausener. Wanner (13.), Brehm (29.), Kunz (33.) und erneut Wanner (43.) schafften vor der Pause die Vorentscheidung, nach der Pause stellte Kunz nach einer Wanner-Ecke den Endstand her (63.). „Das war nicht der SV Baindt, wie ich ihn kenne. In dieser so wichtigen Partie ließen wir einfach alles vermissen. Ochsenhausen hat uns vorgeführt und absolut verdient gewonnen“, sagte Rädel nach der Partie.

Beckert lobt den Gegner und warnt

Hohentengens Trainer Fabian Beckert hat auch die Niederlage auch zur Kenntnis genommen. „Das hat mich ‐ auch in der Höhe ‐ sicher überrascht“, gibt Beckert zu, der das Spiel der Baindter in Mengen noch verfolgt hatte, um sich ein Bild vom nächsten Gegner zu machen. „Das ist eigentlich eine Mannschaft, die physisch ganz gut ist, Wille hat und gute Spielzüge drauf hat“, hat Beckert notiert.

Natürlich hat auch Beckert festgestellt, dass Baindt in Ochsenhausen auf zwei wichtige Spieler verzichten musste, die in Mengen verletzt ausgewechselt wurden. „Der Innenverteidger und der Kapitän haben in Ochsenhausen nicht gespielt. Wenn die beiden fit sind, sind das zwei wichtige Leute“, sagt Beckert.

Personelle Situation bleibt angespannt

„Wir dürfen Baindt am Sonntag nicht ins offene Messer laufen“, sagt Beckert und fordert von seiner Mannschaft zunächst mal ein kontrolliertes Spiel. „Das wird ein enges Spiel“, glaubt Beckert. „Aber ich glaube, es ist kein Nachteil, dass Baindt unter der Woche spielen musste.“

Die personelle Situation entspannt sich beim SV Hohentengen derweil nicht. Bei Lukas Stützle gibt Beckert Entwarnung und auch bei einem anderen Kandidaten gibt es positive Signale. „Nicki Häberle hat zuletzt angefangen wieder ein bisschen zu laufen, aber ein Einsatz ist natürlich noch nicht möglich. Nach jetzigem Stand haben wir 13 Spieler. Viel darf nicht mehr passieren.“ Torhüter Adrian Heudorfer soll wohl nächste Woche operiert werden, fällt aber für die restliche Saison nach derzeitigem Stand auf jeden Fall aus.