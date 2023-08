Es ist eine Premiere: Bei der jüngst im Gemeinderat beschlossenen Vergabe von Tiefbauarbeiten für die Kanalerneuerung in Fulgenstadt wird erstmals bei einem öffentlichen Auftrag zum großen Teil auf frisch abgebautes Baumaterial aus Kiesgruben verzichtet.

Stattdessen kommt aufbereitetes Material aus Bauschutt und Abbrucharbeiten zum Einsatz. Macht das Beispiel Schule, könnte das die Geschwindigkeit bei der Ausweisung neuer Kiesgruben verlangsamen.

Wir müssen unser Grundwasser nachhaltig und dauerhaft schützen. Johannes Übelhör

Kies aus Oberschwaben ist begehrter Baustoff. In Kiesgruben am Rande Bad Saulgaus, in Bolstern, Marbach und Friedberg wird das Material aus der Erde geholt und für die Bauindustrie aufbereitet. Der Bedarf wächst, die Fläche für den Kiesabbau ebenfalls.

Ein Blick zurück: 2021 hat der Gemeinderat für den Abbau weiterer 2,5 Millionen Kubikmetern Kies im Kieswerk Wagenhart bei Bolstern das Einvernehmen erteilt. Das Kieswerk wird dafür 20 Jahre lang auf neuen Flächen graben.

Wasserversorgung im Blick

Das neue Abbaugebiet liegt im Wasserschutzgebiet. Die Stadtwerke als Wasserversorger sehen durch die Erweiterung zumindest ein „Restrisiko“ für die Wasserversorgung Wagenhauser Tal. Das war am 25. Februar 2021.

Exakt einen Monat später hat der Gemeinderat einen weiteren Beschluss gefasst, der den Flächenverbrauch für Kiesgruben zumindest verlangsamen könnte.

Das Gremium beschloss, Tiefbauprojekte der Stadt künftig produktneutral auszuschreiben. Das Ziel: Bei Ausschreibungen sollen künftig Firmen zum Zug kommen, die anstelle von abgebautem Kies möglichst recyceltes Material verwenden. Den Vortrag zum Beschlussvorschlag hielt damals der technische Leiter der Stadtwerke, Johannes Übelhör.

6000 Tonnen Material

Ein sichtlich zufriedener Johannes Übelhör sitzt zweieinhalb Jahre später zusammen mit Bernd Kraft vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung beim Pressegespräch im Gemeinschaftsraum der Stadtwerke.

Nach Monaten und Jahren der Vorbereitung von Ausschreibungsmodalitäten kommen in Fulgenstadt erstmals rund 6000 Tonnen aufbereitetes Material zum Einsatz.

Das in Fulgenstadt eingesetzte Baustoffgemisch 0/32 (links) und das gemeinhin als Kies angesehene Material 16/32 (rechts). (Foto: Rudi Multer )

Im Bad Saulgauer Stadtteil werden Kanalisation und Wasserversorgung erneuert, es wird eine Verbindung zur Wasserversorgung Herbertingen für Notfälle geschaffen und Leerrohre für die Breitbandversorgung werden verlegt.

Auf weiten Strecken werden Kanäle und Leitungen mit recyceltem Baumaterial umhüllt, der drei Meter tiefe Graben anschließend ebenfalls mit genormtem, wiederverwertetem Material aufgefüllt. Das Material muss von hoher Qualität sein, damit es später nicht zu Absenkungen und zu Schäden an der Straße kommt.

Recycling–Stoff etwas günstiger

Das ist eine Herausforderung für die beauftragte Firma. Die Herbertinger Firma Beller bekam den Auftrag für knapp 1,6 Millionen Euro. Was die Verantwortlichen bei Stadtwerken und Eigenbetrieb besonders freut: das aufbereitete Material war fast 6000 Euro günstiger als die Alternative aus frisch gewonnenem Material.

Dabei bringt die Stadt bei der Wertung der Angebote für Recycling–Baustoffe einen Betrag in Abzug. Damit soll die Wiederverwertung gefördert werden. „In diesem Fall war das aber nicht nötig“, freut sich Bernd Kraft.

Für die Stadt ist es ein weiterer Schritt für die Sicherung der Wasserqualität. „Wir müssen unser Grundwasser nachhaltig und dauerhaft schützen“, so Übelhör. Dafür müssten Baustoffe im Sinn einer Kreislaufwirtschaft verwendet werden. Auf den Kiesabbau könne dennoch nie ganz verzichtet werden.

60 bis 90 Prozent des Materials aus Abbruchmaterialien könnten in den Kreislauf zurückgebracht werden. Hoch effektive Kammerfilterpressen schaffen eine hohe Recyclingquote, Feinteile können sogar für die Ziegelproduktion verwendet werden.

Auswirkung auf Grundwasser berücksichtigen

In Fulgenstadt ist etwa die Hälfte des sogenannten Schüttmaterials aus Bauschutt und anderen Abbruchmaterialien recycelt. In Grundwasserbereichen darf das Material nicht eingesetzt werden. Die Schadstoffklassen der Recycling–Baustoffe reichen für solche Bereiche nicht aus. Zu groß ist die Gefahr, dass anhaftendes Material ausgewaschen und ins Grundwasser geschwemmt wird.

Früher war das für uns nie ein Thema, wir sitzen ja auf dem Kies. Bernd Kraft

Der Eigenbetrieb Abwasser betritt mit dieser Ausschreibung jedenfalls Neuland. „Früher war das für uns nie ein Thema, wir sitzen ja auf dem Kies“, sagt Bernd Kraft vom Eigenbetrieb. Es wundert deshalb nicht, dass Firmen im kiesarmen Stuttgarter Raum beim Thema Baustoff–Recycling bislang die Nase vorn haben.

Die Firma Fees im Landkreis Esslingen zählt zu den Vorreitern. Sie erhielt im Bereich Kreislaufwirtschaft für diese Art des Recyclings 2020 den Umweltpreis des Landes Baden–Württemberg. Stadtverwaltung und Stadtwerke hatten eine Exkursion zu diesem Vorzeigeunternehmen in Kirchheim an der Teck organisiert.

Firme Beller investiert

Doch inzwischen beschäftigen sich auch Unternehmen in der Region intensiv mit dem Thema. Die Herbertinger Firma Beller investiert Million in ein Aufbereitungszentrum in Ertingen. Es soll im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Franziska Beller arbeitet im Management des Unternehmens.

Wir glauben, dass Recycling–Baustoffe zu einem wichtigen Produkt am Markt wird. Franziska Beller

Sie schrieb die Abschlussarbeit zum Ende ihres Studiums zu diesem Thema: „Wir glauben, dass Recycling–Baustoffe zu einem wichtigen Produkt am Markt wird“, sagt sie.

Der Einstieg allerdings sei mit viel Aufwand verbunden. Mitarbeiter müssen geschult, ein Labor für die Untersuchung der Stoffe eingerichtet werden. Am 1. August ist eine neue umfangreiche Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe in Kraft getreten. Sie umzusetzen, ist derzeit die große Herausforderung in der Firma.

Nicht nur für die Stadt, auch für das Unternehmen, ist der Auftrag in Fulgenstadt eine Premiere. Bislang hat Beller Recyclingbaustoffe in geringerem Umfang nur bei privaten Projekten eingesetzt. Nun folgt der erste öffentliche Auftrag. Es ist kein Zufall, dass es sich um Tiefbauarbeiten in Bad Saulgau handelt. „Die Stadt übernimmt hier schon eine Vorbildfunktion“, sagt Firmenchef Winfried Beller.

Unterschiede beim Kies

Beim sogenannten Baustoffgemisch für den Tiefbau handelt es sich nicht um Kies, wie er gemeinhin in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Anders als etwa beim Schotter für den Gleisbau mit in etwa gleich großen Steinen, wird für den Tiefbau ein Materialgemisch mit verschieden großen Bestandteilen benötigt.

So wird für den Kanalbau in Fulgenstadt Material benötigt, das aus ganz kleinen Bestandteilen, aber auch aus Steinen mit bis zu 32 Millimeter Größe besteht. Dieses Baustoffgemisch trägt deshalb die Bezeichnung 0/32. Größere und kleinere Bestandteile und Steine stützen sich gegenseitig und sorgen so dafür, dass es nach dem Einbau gut verdichtet werden kann, sodass es später zu keinen Absenkungen kommt.

Bisher wurde solches Material in Kiesgruben gewonnen und für den Tiefbau aufgearbeitet. Inzwischen können solche Qualitäten auch aus Abbruchmaterial gewonnen werden.