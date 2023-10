Barrierefrei nach dem Umzug

Das wird viele Patienten freuen: Seit dem 4. Oktober ist die Hauptpforte am ehemaligen SRH Krankenhaus Bad Saulgau wiedereröffnet und die MVZ Praxen sind dadurch barrierefrei erreichbar, teilt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in einer Pressemeldung mit. Die Praxen sind im Haus neu ausgeschildert und über die Aufzüge zu erreichen.

Im Mai 2023 ist die chirurgisch-orthopädische MVZ-Praxis Genesis in die Räumlichkeiten der ehemaligen chirurgischen Ambulanz umgezogen. Gleichzeitig wurden die Teams zusammengelegt. Aktuell sind der ärztliche Leiter Peter Genesis und Chirurg Klaus Igel an jedem Arbeitstag im MVZ. Das Behandlungsspektrum der Praxis Genesis bleibt bestehen, ambulante Operationen werden in Bad Saulgau an eineinhalb Tagen in der Woche durchgeführt, an einem Tag im Monat werden größere ambulante Knochen- und Gelenkoperationen am neuen SRH-Klinikum in Sigmaringen angeboten. Die schon jetzt sehr gute Zusammenarbeit mit den stationären Abteilungen in Sigmaringen wird kontinuierlich ausgebaut.

Die beiden Ärzte und insbesondere die Schwestern, Pfleger und MFAs versuchen, den Wegfall der chirurgischen Ambulanz am Krankenhaus bestmöglich zu kompensieren, können aber die bisherigen medizinischen Leistungen nicht in Gänze vorhalten. Deshalb besteht laut Pressemeldung eine chirurgische Notaufnahme, so wie sie es früher gab, nicht mehr. Auch die Notfallpraxis der kassenärztlichen Vereinigung ist nur an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr besetzt. Seit Anfang Oktober unterstützt noch mit Christoph Märklin ein dritter Chirurg aus Sigmaringen das Team, um die Arbeitsunfälle noch besser abdecken zu können. Die Röntgenabteilung einschließlich CT unter der organisatorischen Leitung der Radiologie in Sigmaringen bleibt bestehen.

Telefonische Anmeldung für Chirurgie/ Orthopädie ‐ Klaus Igel: 07581/204131, Peter Genesis: 07581/204490

Telefonische Anmeldung für die Allgemeinmedizin ‐ Gudrun Claus: 07581/204165

Telefonische Anmeldung für die Gynäkologie ‐ Friede Ekoume: 07581/204470