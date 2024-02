Bad Saulgaus Wirtschaftsförderin will in den Kreistag

Bad Saulgaus Wirtschaftsförderin Ilona Boos kandidiert für den Kreistag auf der Liste der CDU. Die 50-Jährige ist erst kürzlich nominiert worden. „Ich habe richtig Lust darauf“, sagt Boos, die ihn Meßkirch wohnt. Die Wahlen sind am 9. Juni.

Politisch ist Ilona Boos schon seit vielen Jahre aktiv. Im CDU-Stadtverband Meßkirch war sie Schriftführerin und Beisitzerin, ehe sie vergangenes Jahr zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Seit 2021 ist Boos im CDU-Kreisverband eine von drei Stellvertreterinnen. Für den Kreistag kandidiert sie zum ersten Mal. „Demokratie lebt davon, mitzumachen und sich einzubringen“, sagt Boos.

Neun Bewerber

Ihr Wahlkreis ist der Wahlkreis VI mit den Gemeinden Meßkirch, Stetten am kalten Markt, Leibertingen, Sauldorf, Beuron und Schwenningen. Bei der Nominierungsversammlung in Leibertingen erreichten alle neun Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit. Ilona Boos erhielt mit 38 Stimmen sogar die meisten Stimmen. Sie hatte mehr Stimmen als die drei Bürgermeister Arne Zwick (Meßkirch), Stephan Frickinger (Leibertingen) und Oliver Beil (Stetten am kalten Markt). „Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut“, sagt Boos.

Boos kandidiert auch deshalb für den Kreistag, „weil ich es wichtig finde, dass sich eine Frau aufstellen lässt“. Sie bringe genügend Verwaltungswissen mit und wolle im Falle einer Wahl in den Kreistag versuchen, einiges zu bewegen. Das Thema neue Bundesstraße 311 beispielsweise sei ihr ein großes Anliegen. Der Kreistag sei im Gegensatz zum Gemeinderat noch einmal politisch eine ganz andere Ebene als die kommunale, „die mich politisch sehr interessiert“, ergänzt Boos.