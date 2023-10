Es war mal wieder so richtig was los im „Schillers“ in Bad Saulgau: Zwei Tage wurde hier am Wochenende das erste Bad Saulgauer Weinfest gefeiert, das die Ehren-Zunfträte der Dorauszunft ins Leben gerufen haben. Mit dieser Idee trafen sie voll ins Schwarze und haben damit ein gutes Händchen bewiesen.

Hier passt alles zusammen

Es passte einfach alles zusammen: Eine tolle Location, herrliches Festwetter, passende Unterhaltung, ein erlesenes Weinangebot und natürlich ein überwältigender Besucherandrang. „Wir sind absolut geplättet und stolz, dass dieses Weinfest so gut angenommen wurde“, freute sich Mitorganisator Beppi Zeitler. „Drei Jahre werden wir hier zu Gast sein, um uns mit dem Weinfest zu etablieren, dann sehen wir weiter.“

Richtiger Ort für das Fest

Die Verantwortlichen haben mit dem „Schillers“ den richtigen Festort für ein Weinfest ausgesucht. Der weitläufige Garten, die Terrasse und die arkadenartige Laube, dazu die herrliche Herbstdekoration auf den Tischen und dann die Beleuchtung, die am Abend eine heimelige Stimmung aufkommen ließ, als wäre man bei einem traditionellen Weinfest.

In der Weinlaube lässt es sich gut feiern. (Foto: Wolfgang Lutz )

Es wurde einfach auf viele Details geachtet, um ein stimmiges Ambiente zu schaffen und selbst die Bedienungen zeigten passend dazu in Dirndls. So konnte es dann am Samstag ab 12 Uhr los gehen. Der Dennetenstand hatte angeheizt und war gerüstet. Langsam füllte sich dann die Weinstube und die Verantwortlichen waren gutes Mutes. „80 Plätze wurden schon im Voraus gebucht“, freuten sich Karl-Heinz Schneider und Jürgen Schartmann. Es dauerte nicht lange und zur italienischen Nacht waren die Sitzplätze alle belegt. Toni, als waschechter Italiener, hatte dabei als Alleinunterhalter ein leichtes Spiel bei so viel gut gelaunten Gästen. Auf der Marmorfläche im Garten durfte auch getanzt werden, was gut angenommen wurde.

So wird die Weinkönigin gewählt

Doch zu einem Weinfest gehört einfach auch eine Weinkönigin. Auch hier hatten die Verantwortlichen bei der Suche ihr Bestes gegeben und siehe da, gleich drei Kandidatinnen wollten sich die Krone aufsetzen. Die hübschen Mädels mussten die Bedingungen erfüllen, um sich der Wahl stellen zu dürfen. Das hieß mindestens 18 Jahre alt sein und den Wohnsitz in oder um Bad Saulgau zu haben.

Eignungstest gehört dazu

Dann folgte noch der Eignungstest. Beppi Zeitler stellte den Kandidatinnen Fragen, die sie möglichst ausführlich und kenntnisreich beantworten mussten, um damit für sich zu punkten. Am Ende entschied das Publikum, wer sich „Bad Saulgauer Weinkönigin 2023“ nennen darf. Schließlich machte Lea Engelhart das Rennen, der dann die Krone aufgesetzt wurde. Ihr zur Seite stehen Stella Eggart und Sarah Hinderhofer als Prinzessinnen.

Gut gefüllt ist am Samstagnachmittag schon der Garten im „Schillers“. (Foto: Wolfgang Lutz )

Mit Live-Musik ging es dann am Sonntagmorgen beim Frühschoppen weiter. Anstatt der „Dreikönigsmusig“, die krankheitshalber auf ihren Auftritt verzichten musste, trat Roman Hauser aus Bolstern mit seiner Quetsche auf, der die Weinfest-Besucher aufs Beste unterhielt. Nicht mit Musik, sondern mit den zwei Saulger Originalen „D'Babbet ond D'Lena“ (Bärbel Schneider und Helene Straub), ging es bei der Unterhaltung weiter. Mit ihrem humorvollen Auftritt brachten sie die Gäste im Garten des ehemaligen Schillergarten-Cafes zum Schmunzeln und Lachen. Am Nachmittag dann eine ganz andere Art der Unterhaltung mit dem Acoustic Duo „Jessi & Gere“. Auch sie keine Unbekannten in Bad Saulgau. Auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung bei der sonntäglichen Live-Unterhaltung.

Wiederholung ist geplant

„Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und am Ende haben wir gewonnen“, so die Aussage von Beppi Zeitler. Er habe auf ein tolles Team mit den Ehren-Zunfträten und vielen Helferinnen und Helfern setzen können, das Mut mache, auch im nächsten Jahr an gleicher Stelle wieder festen zu dürfen. Man werde auf dem ersten Bad Saulgauer Weinfest aufbauen und was gut angekommen ist beibehalten und wieder auf Live-Musik, ein tolles Wein- und Essen-Angebot setzen und natürlich wieder eine Weinkönigin wählen, freuen sich jetzt schon die sieben Ehren-Zunfträte der Bad Saulgauer Dorauszunft.