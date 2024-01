Bad Saulgaus Handballer kassieren erste Heimniederlage

In der voll besetzten Kronriedhalle haben die Handballer des TV Steinheim am Samstag dem TSV Bad Saulgau die erste Heimniederlage der Saison beigebracht. Der TSV verlor in der Verbandsliga mit 31:34 (17:17). Dabei hatte sich der TSV sich über weite Strecken trotz vieler verletzter und gesundheitlich angeschlagener Spieler recht gut geschlagen.

Schlechte Nachricht vor Spielbeginn

Kurz vor Spielbeginn erreichte die Gastgeber eine weitere Hiobsbotschaft. Kapitän und Abwehrkoordinator Jochen Schäfer lag mit hohem Fieber im Bett. So musste das Trainergespann Thomas Potzinger/Henrik Utoft vor allem in der Abwehr und am Kreis umdisponieren. Das Spiel war geprägt von vielen Unterbrechungen und zahlreichen Zeitstrafen. Gegen die Gäste wurden in Hälfte eins acht Zeitstrafen verhängt, auch der TSV kassierte acht Zeitstrafen, die meisten davon im zweiten Abschnitt. Das war letztlich für die Niederlage ausschlaggebend.

Das Spiel gestaltete sich anfangs recht ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Steinheim. Doch der TSV ließ den Turnverein nicht davonziehen und ging gegen Ende der ersten Halbzeit erstmals in Führung. Immer wieder bot sich den Bad Saulgauern die Gelegenheit, die Führung auszubauen, doch waren manche Torabschlüsse etwas zu unvorbereitet. TV-Spielmacher und Ex-TSVler Dennis Kaumann zog bei Steinheim geschickt die Fäden und setzte vor allem Linkshänder Maximilian Rau mit klugen, überraschenden Pässen gut in Szene. Hinzu kam, dass Steinheim bei seinen Angriffen meist den Torhüter gegen einen Feldspieler ersetzte und so praktisch trotz der anfangs vielen Zeitstrafen in der Offensive nie in Unterzahl spielte. Nur zweimal konnte der TSV die Situation ausnutzen und den Ball im leeren Tor unterbringen.

Musik in der Pause bringt die Spieler auf Touren

Nachdem die „Original Sulgemer Sauschwanzmusik“ in der Pause für Fasnetsstimmung auf den Rängen gesorgt hatte, begannen die Bad Saulgauer auf dem Feld spielfreudig. Der TSV legte einen Zahn zu. Die Youngster Niklas Gönner, Marc Jung und Yannik Beuter machten ihre Sache gut und hielten mit ihren Treffern den TSV auf Kurs. Auch Rückraumshooter Marc Kuttler war gut in Form und Kreisläufer Patrick Fritz überwand des Öfteren den gegnerischen Torhüter mit spektakulären Einlagen. Die Führung wechselte hin und her.

Doch dann wurden die Zeitstrafen dem TSV zum Verhängnis. Daniel Balan wurde wegen eines Fouls mit Rot vom Platz gestellt und auch der beste TSV-Torschütze Marc Kuttler musste nach 51 Minuten nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe das Parkett für den Rest des Spiels verlassen. Im Rückraum war damit nur noch der aufopferungsvoll rackernde Jonas Dück übrig geblieben. Diese Situation nutzte Steinheim, angetrieben vom zehnfachen Torschützen Dennis Kaumann, schonungslos aus und baute die Führung in den letzten Minuten etwas aus. Fabian Kohler erzielte die letzten beiden Treffer für den TSV, was aber nichts am verdienten Sieg des TV Steinheim änderte.

Der Blick geht direkt wieder nach vorne

„Es war eine super-coole Stimmung in der Halle und es war eine hundertprozentige Steigerung gegenüber dem Spiel in Remshalden“, meinte Potzinger, der mit seiner Mannschaft nicht unzufrieden war. „In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt. In der zweiten Hälfte verloren wir etwas den Faden, weil vier Leistungsträger der Start-Sieben wegen Zeitstrafen und Verletzungen ausgefallen sind.“ Ohne Marc Kuttler, Daniel Balan, Jochen Schäfer, Marco Weisser sei es sehr schwer geworden. „Zudem hat sich Moritz Schnell nach seinen zwei Treffern verletzt und die Bänder überdehnt und Jannik Beutter hat sich am Ende möglicherweise eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen“, analysierte Potzinger. „Das hilft jetzt alles nichts, dann müssen wir eben nächste Woche in Reichenbach gewinnen und überhaupt alle Spiele gegen Mannschaften, die hinter uns liegen.“

Der TSV hatte beim anschließenden „Kappenabend“ mit seinen Fans trotzdem noch Spaß und richtete den Blick bereits auf das nächste Spiel in Reichenbach am Sonntag, 4. Februar (17 Uhr).

TSV: Bakos, Maas; Dück (4), Kuttler (7), Balan, Fritz (4), Kilian, Martin, Kohler (5/davon 3 Siebenmeter), Gönner (5), Schnell (2), Beutter (1), Jung (3).