Aufsteiger TSV Bad Saulgau startet am Samstag in das Abenteuer Verbandsliga. Gegner ist um 18 Uhr in der Kronriedhalle Mitaufsteiger SV Remshalden, der mit 36:0 Punkten in seiner Landesliga unumstritten Meister wurde.

Trotz dieser, zum Saisonauftakt gleich sehr schweren Aufgabe freuen sich Mannschaft, Trainer- und Betreuerteam sowie die Handballgemeinde auf den Start. SZ-Redakteur Marc Dittmann und SZ-Mitarbeiter Thomas Lehenherr haben sich mit Cheftrainer Thomas Potzinger und mit Co-Trainer Henrik Utoft unterhalten.

Herr Potzinger, endlich geht’s los. Wie groß ist die Vorfreude?

Sehr groß. Der Vorstand und wir Trainer hatten vor der vergangenen Saison das Ziel oberes Tabelldrittel ausgegeben. Manch einer hatte vielleicht unterschwellig den Wunsch, aufzusteigen, aber gesagt hat dies eigentlich kaum jemand.

Besonders nach der Pandemiezeit war es eine große Aufgabe, wieder zu unserem Sport zu finden. Es hat sich gezeigt, dass wir ein Verein mit Zusammenhalt und mit unseren Betreuern ein Team sind. Mit etwas Glück haben wir den Aufstieg dann geschafft.

Wie sieht es die personelle Situation aus?

Wir sind in der Luxussituation, knapp 18 Spieler im Kader zu haben. Das hat natürlich zur Folge, dass man Spieler aus dem Kader streichen muss, da man nur 14 Spieler melden darf. Wir haben in dieser Saison erstmals fünf, sechs ehemalige und aktuelle A-Jugendspieler im Kader. Das ist ein großes Glück für Bad Saulgau und entspricht genau unserer Vereinsphilosophie.

Wenn man junge Spieler aus dem Kader streichen muss, sollen sie in der zweiten Mannschaft spielen. Die wollen wir mittelfristig wieder näher an das Niveau der ersten Mannschaft heranführen, sodass der Sprung nach oben nicht zu groß ist.

Die zweite Mannschaft sollte aufsteigen und irgendwann mal wieder in der Bezirksliga spielen. Und die Verbandsliga ist für die jungen Spieler eine riesige Herausforderung. Aufstellen werden wir die Spieler, die im Training da sind und Leistung zeigen. Das ist klar.

Wird sich der TSV Bad Saulgau mit dieser jungen Mannschaft ‐ mit einigen jungen Eckpfeilern ‐ schwertun in der Verbandsliga?

Es ist super vor mehr als 500 Zuschauern zu spielen. Es ist aber auch eine gewisse Belastung für unsere Jugendspieler. Sie sind aufgeregt und möchten gleich alles richtig machen. Sie alle haben großes Talent und wir sind stolz, einen solchen Nachwuchs zu haben. Man braucht jetzt Geduld, bis die Passqualität besser wird, bis sie im Angriff sicherer werden. Daran müssen wir jetzt arbeiten.

Ich bin überzeugt, dass das mit der Zeit immer besser wird. Die Motivation ist groß, die Bereitschaft, die Trainingseinheiten von bislang zwei auf drei zu erhöhen, ist da. Alle müssen jetzt noch mehr Zeit in den Handball investieren, obwohl wir alle entsprechende Jobs und teilweise Familie haben. Wir Altere leben das vor und stehen voll dahinter, auch die jungen Spieler ziehen voll mit.

Das Ziel kann ja nur der Klassenerhalt sein. Wie stark schätzen Sie ihren ersten Gegner und die Liga insgesamt ein?

Ja klar. Wir möchten den Klassenerhalt möglichst früh schaffen. Das wird nicht leicht. Unser erster Gegner Remshalden ist ebenfalls aufgestiegen und bereits ein Maßstab für uns. Es wäre gut, wenn wir gleich punkten könnten. Remshalden ist schwer einzuschätzen, hat von der 3. Liga bis zur Landesliga schon überall gespielt. Die Mannschaft hat eine starke Landesligasaison hingelegt, sich zur neuen Saison aber auch verändert. Wir haben ein wenig Videomaterial studiert, können aber zur aktuellen Mannschaft nicht viel sagen.

Was sagen Sie zur Neuaufteilung der Ligen?

Potzinger: Da haben wir ein wenig Pech gehabt, weil alle Gegner mehr als 100 Kilometer von Bad Saulgau entfernt zu Hause sind. Die weiten, anstrengenden Busfahrten sind vor allem die jungen Spieler ungewohnt. Dass man nach gut zweistündiger Busfahrt die Strapaze aus den Knochen schütteln und sich gleich voll auf das Spiel konzentrieren muss, geht nicht für alle so einfach. Aber auch das ist ein Lernprozess.

Wie bereitet man eine Mannschaft auch psychologisch auf eine schwere Saison vor? Die Mannschaft wird, vorsichtig formuliert, wohl nicht ganz so häufig die Platte als Sieger verlassen wie in der vergangenen Saison

Da braucht es ein intaktes Mannschaftsgefüge und einen guten Teamgeist. Wir haben einen Mannschaftsrat mit dem man die Dinge ansprechen und beraten kann und wir haben mit Jochen Schäfer einen erfahrenen Mannschaftskapitän, mit dem wir alle uns gut austauschen sowie auch das Trainerteam, das Hilfestellungen gibt.

Welche Rolle spielt das Fehlen eines Sportlichen Leiters?

Unser ehemaliger Sportlicher Leiter Krischan Hillenbrand hat in den vergangenen Jahren vieles geleistet. Er hat zum Beispiel nach neuen Spielern Ausschau gehalten, Verhandlungen und viele Gespräche geführt. So hat er sich um einen Ersatz für Linkshänder Matthias Fuchs (Karriereende d. Red.) gekümmert und Dean Martin aus Ravensburg verpflichtet.

Diese Arbeit bleibt jetzt vor allem an uns, besonders an Henrik Utoft, hängen. Unser Fokus liegt auf der ersten Mannschaft, aber wir sehen auch das Gesamtkonstrukt TSV Bad Saulgau mit den vielen Mannschaften, Helfern, Fans. Und es braucht Vorbilder wie Torhüter David Bakos, der auch mit 40 Jahren noch unermüdlich ehrgeizig kämpft.

Henrik Utoft: Wir sind jedoch im Moment in der glücklichen Lage, mit talentierten eigenen Jungspielern eine Mannschaft zu formen. Dies wird zwar etwas Zeit beanspruchen, aber wir glauben, dass es funktioniert. Sie machen alle eine Ausbildung in der Gegend und bleiben zumindest für eine gewisse Zeit in Bad Saulgau.

Trotzdem fehlt natürlich ein Ansprechpartner wie Krischan, der sehr gute Arbeit geleistet hat. Es wäre für den Verein schon gut, wieder einen Sportlichen Leiter zu haben. Aber es ist viel Arbeit und eben ein Ehrenamt. Wir alle wissen, was das bedeutet und wie schwierig es ist, neue Leute für Ehrenämter zu gewinnen.

Apropos: Welche Rolle spielen Führungsspieler wie David Bakos, Jochen Schäfer oder Marc Kuttler?

Jochen Schäfer ist der neue Kapitän, er spricht Klartext und ist der Wortführer. Der Mannschaftsrat stärkt ihm den Rücken. Das harmoniert recht gut. Die Jugendspieler ziehen alle mit. Das Wirken in der Mannschaft und im Verein soll außerdem gewisse Werte vermitteln. So werden untereinander auch Treffen, Feste, Ausflüge als Teambuilding-Maßnahmen organisiert.

Aufstellung TSV: Bakos, Maas, Schmid (alle im Tor), Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Schnell, Jung.