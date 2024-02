Der TSV Bad Saulgau hat am vergangenen Samstagabend vor fast voll besetzter Kronriedhalle gegen den Tabellenzweiten SKV Unterensingen nach großem Kampf mit 20:23 (9:10) verloren. Obwohl ohne Rückraumschütze Marc Kuttler angetreten, hielt Bad Saulgau 55 Minuten lang gegen den Favoriten mit. Erneut fehlte nicht viel zu einem erhofften Punkt. Mit etwas mehr Cleverness hätte dem TSV gegen den Tabellenzweiten eine Überraschung glücken können.

Starke Torhüterleistungen

TSV-Trainer Thomas Potzinger trauerte nach dem Spiel den ausgelassen Chancen nach: „Das Publikum war wieder überragend, unterstützt uns immer super. Daran lag es nicht. Hervorzuheben sind vielleicht die guten Torhüterleistungen von David Bakos und Patrick Maas. Leider hat sich Marc Kuttler unter der Woche verletzt und Daniel Balan hat sich in den Finger geschnitten. Mit ihnen wäre sicher mehr drin gewesen TSV-Trainer Thomas Potzinger trauerte nach dem Spiel den ausgelassen Chancen nach: „Das Publikum war wieder überragend, unterstützt uns immer super.

Bad Saulgau nur mit neun Feldspielern

Was Potzinger ansprach: Kurz vor Beginn hatte ihn und die Fangmeinde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Rückraumspieler Daniel Balan eine weitere Hiobsbotschaft erreicht: Rückraumspieler und Abwehrkoordinator Marc Kuttler hatte sich im Donnerstagstraining bei einem Zusammenprall mit einem Mitspieler verletzt und musste passen.

Damit war der sonst meist gut aufgestellte Bad Saulgauer Rückraum entscheidend geschwächt. Jonas Dück und der nach dreimonatiger Verletzungspause wieder eingesetzte Marco Weisser versuchten, diese große Lücke zu schließen. In den Schlussminuten schwanden dann aber in der entscheidenden Phase die Kräfte. Die Gäste hatten am Ende mit zwölf Feldspielern gegenüber nur neun des TSV die größeren Wechseloptionen und damit auch die größeren Kraftreserven und gewannen, auch auf Grund der größeren Cleverness, letztendlich verdient.

Gäste drehen das torarme Spiel

Der TSV begann recht selbstbewusst und ging durch Treffer von Dean Martin, Fabian Kohler, Niklas Gönner und Jochen Schäfer mit 4:2 in Führung. Das Spiel war jedoch im ersten Abschnitt geprägt von vielen Fehlern und Unsicherheiten auf beiden Seiten. Stand die Bad Saulgauer Abwehr nach einigen Minuten ganz gut, so mangelte es im Angriff an Ideen. Die Schwächen im Angriff konnte Torhüter David Bakos zunächst mit tollen Paraden wettmachen. So wechselten beide beim Stande von 10:9 für den SKV die Seiten.

Bad Saulgau über außen und den Kreis

Im zweiten Abschnitt verringerte sich die Fehlerquote auf beiden Seiten etwas. Die Hausherren traten selbstbewusst auf, der nun eingewechselte TSV-Torhüter Patrick Maas parierte zwei Siebenmeter. Spielmacher Niklas Gönner stahl sich immer wieder durch den dichten Abwehrriegel der Gäste und schloss mehrfach erfolgreich ab. Die Gäste kamen immer wieder durch ihren starken Rückraumspieler Florian Brändle sowie über den Kreis zum Erfolg. Bad Saulgaus Schlüssel zur Partie blieb in dieser Phase das Spiel über die Außen und den Kreis. Immer wieder glich die Potzinger-Sieben aus. Ab Minute 53 ließen aber beim TSV die Kräfte nach und die Gäste legten binnen Minuten vier Treffer vor - die Entscheidung.

„Uns ist am Ende die Kraft ausgegangen“, meinte Thomas Potzinger. „Nächste Woche beim Heimspiel gegen Köngen müssen wir uns gut vorbereiten, alles raushauen und möglichst gewinnen. Ich gehe davon aus, dass Marc Kuttler wieder spielen kann“, sagte Potzinger.

Jetzt wartet ein direkter Konkurrent

Sein Gegenüber, SKV-Trainer Michael Schwöbel, sparte nicht mit Lob über den TSV: „Es macht riesigen Spaß, vor solch einem großen Publikum zu spielen. Man hat es uns schon angemerkt, dass wir fünf Wochen kein Spiel mehr hatten und nur trainieren konnten. Der TSV hat uns mit seiner guten Abwehr einen großen Kampf geliefert. Zum Schluss besaßen wir durch unseren größeren Kader mehr Wechseloptionen und dank der frischen Kräfte die größeren Kraftreserven. Nächste Woche möchten wir beim Spitzenspiel gegen Weinstadt gewinnen. Unser Ziel ist jetzt, am Ende ganz oben zu stehen“, gab Schwöbel die Marschroute vor.

Nächster Gegner des TSV Bad Saulgau am kommenden Samstag, 2. März, 18 Uhr, im Kronried der TSV Köngen - der direkte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück (1), Schäfer (7/davon 3 Siebenmeter), Weisser (2), Fritz, Kilian (1), Martin (2), Kohler (3), Gönner (4), Jung.