Es graut ihnen schon vor dem letzten Öffnungstag. Verständlich, denn Mariano Scussel und seine Frau Donatella haben 41 Jahre lang das Eiscafé Dolomiti in der Bad Saulgauer Innenstadt betrieben. Mitte November schließt Bad Saulgaus ältestes Eiscafé. „Es tut jetzt schon weh“, sagt die 64-Jährige.

Kunden warten schon am Morgen

Es ist Montagmorgen 9.30 Uhr. Die Eheleute Scussel sind im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau, während vor der noch verschlossenen Eingangstür schon ungeduldig die ersten Kunden darauf warten, im Dolomiti Platz nehmen zu können. So wie an diesem Montagmorgen war es oft in den vergangenen vier Jahrzehnten. „Wir haben viele Stammkunden und wir haben viele Freunde gewonnen“, sagt Donatella Scussel, die sich gemeinsam mit ihrem Ehemann in den nächsten Tagen von ihrer Kundschaft verabschieden wird. Es ist ein Abschied für immer.

Als Kinder nach Deutschland gekommen

Denn das Ehepaar Scussel kehrt zurück nach Italien, in die Dolomiten, wo die beiden erwachsenen Kinder ‐ Tochter und Sohn ‐ wohnen. „Jetzt ist Zeit für die Familie“, sagt Mariano Scussel. Der 67-Jährige kam als Zehnjähriger nach Deutschland, lebte zuerst in der Nähe von Krefeld in Nordrhein-Westfalen, wo seine Eltern ein Eiscafé hatten.

Wir hatten hier alles, was wir brauchten. Donatella Scussel

Und wo lernte er seine Frau kennen? Natürlich in einem Eiscafé ‐ und zwar in Weingarten, wo sie in der Sommersaison an der Seite von ihrer Schwägerin gearbeitet hatte.

Zu Beginn ohne Konkurrenz

1982 übernahmen die beiden von ihrem Vorgänger das 1960 eröffnete Eiscafé an der Bachstraße. Es hießt damals schon Dolomiti. Etwa ein Jahr hatte es außer dem Dolomiti noch das Eiscafé Capri gegeben. „Dann hatten wir fast 15 Jahre lang keine Konkurrenz in Bad Saulgau“, sagt Mariano Scussel. Es folgten dann zwei weitere Eisdielen in der Innenstadt ‐ Venedig und Eisboutique.

Mariano Scussel erinnert sich noch gut an die ersten Jahre in Bad Saulgau. „Unsere Kundschaft kam auch von auswärts.“ Für eine Kugel Eis bezahlten die Kunden damals 35 Pfennig. Heute kostet die Kugel 1,40 Euro.

Das hat das Ehepaar ins Geschäft investiert

Dem Ehepaar Scussel war klar, dass sie wegen der Konkurrenz nicht schlafen durfte. „Wir haben immer wieder investiert ‐ in die Theke, ins Mobiliar, in die Kühlung“, ergänzt Donatella Scussel, die sich in Bad Saulgau immer wohlgefühlt habe. „Wir hatten hier alles, was wir brauchten“, sagt sie ‐ vor allem treue Kunden und dazu ausreichend Laufkundschaft.

Zu uns kamen der Banker im Anzug und der Arbeiter im blauen Anton. Mariano Scussel

Das Ehepaar habe nie darüber nachgedacht, den Standort zu wechseln. „Wir waren hier glücklich“, ergänzt Mariano Scussel. Sieben Tage die Woche war das Dolomiti von März bis Ende Oktober von morgens bis abends geöffnet. „Zu uns kamen der Banker im Anzug und der Arbeiter im blauen Anton“, so der Italiener, der gemeinsam mit seiner Frau vor längerer Zeit den Entschluss fasste, den Mietvertrag für das Eiscafé und ihre Wohnung oben drüber im gleichen Gebäude zu kündigen.

Abreise Anfang Dezember

Ihren letzten Lebensabschnitt verbringen sie nun in ihrer Heimat, in der sie 41 Jahre lang nur in den Wintermonaten waren. „Ich kenne keinen Sommer in den Dolomiten“, ergänzt Mariano Scussel. Anfang Dezember reisen die beiden ab, werden Bad Saulgau nur noch gelegentlich als Rentner besuchen. „Wir behalten aber ganz viele schöne Erinnerungen in unseren Herzen“, sagt Donatella Scussel.

Wenn sie und ihr Mann zum letzten Mal das Eiscafé Dolomiti öffnen, zum letzten Mal Eis verkaufen und ihren Kunden zum letzten Mal heiße Getränke einschenken, „dann wird es es nochmal sehr emotional für uns“, sagt sie.