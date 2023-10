In Bad Saulgau ist es am Montagmorgen zwischen 5.30 und 6 Uhr zu einem flächendeckenden Stromausfall in der Kernstadt gekommen. Nach Auskunft von Richard Striegel, Betriebsleiter der Stadtwerke, war ein Erdschluss die Ursache für den Stromausfall. Das Rathaus blieb am Montag wegen des Stromausfalls geschlossen. Auch der Lebensmitteldiscounter Norma ließ seine Filiale zu.

Wie ein Dominoeffekt

Bereits am Freitagnachmittag waren weite Teile von Bad Saulgau ohne Strom gewesen, was auf ein schadhaftes Kabel zurückzuführen war. Dass am Montagmorgen erneut der Strom ausgefallen war, bezeichnet Striegel als „Dominoeffekt“.

Denn als zur frühen Morgenzeit die Gewerbetreibenden wieder mit der Produktion begannen, „muss es beim Einschalten zu einer Überspannung gekommen sein“, so Striegel. Demnach habe das Netzwerk bei einer Rückkopplung einen Schlag bekommen.

Dauert etwa 45 Minuten

Mitarbeiter der Stadtwerke waren sofort damit beschäftigt, die Ursache im Bereich der Martin-Staud-Straße zu beheben. Dort war auch die Feuerwehr betroffen, die aber auf ein Notstromaggregat zurückgreifen konnte. Etwa 30 bis 45 Minuten dauerte es, bis die meisten privaten Haushalte wieder mit Strom versorgt waren.

Kunden müssen draußen bleiben

Wer allerdings im Rathaus anrufen wollte, wurde zu den Stadtwerken weitergeleitet, die ihrerseits die Bürger darüber informierten, dass das Rathaus am Montag wegen des Stromausfalls nicht mehr aufmache. Und auch die Kunden des Norma-Markts an der Fuchsgasse mussten ihre Einkäufe am Montag woanders erledigen. Der Discounter schloss die Eingangstür. „Fünf Jahre lang hatten wir jetzt Ruhe. Und jetzt leider zwei Stromausfälle innerhalb von drei Tagen“, ergänzte Striegel.