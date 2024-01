Rund 200 Bürger sind am Donnerstagabend zur ersten Mahnwache für Demokratie und Menschenrechte auf den Marktplatz in Bad Saulgau gekommen. Vor allem junge Familien mit Kindern waren zahlreich vertreten und haben selbst gebastelte bunte Plakate mitgebracht. Nächsten Donnerstag, 1. Februar, wird es eine weitere Mahnwache geben.

Erinnerungen an 1933

Familie Rothmund aus Bad Saulgau ist schon früh auf dem Marktplatz. „Bad Saulgau - bunt statt braun“ steht auf ihrem großen Banner. Die Kinder tragen Kerzen und hören aufmerksam zu, als ihre Mutter und die Oma klar Position beziehen: „Jetzt muss was passieren! Das ist alles so krass und erinnert stark an 1933“, sind sich beide einig und schieben hinterher, dass „wir jetzt was tun müssen, wenn wir uns nicht schuldig machen wollen“.

Der Marktplatz füllt sich zunehmend. Eltern und Kinder halten ihre beschrifteten und bemalten Plakate in die Höhe, Franziskanerinnen entzünden ihre Kerzen und haben einen kleinen Vorrat mitgebracht für all diejenigen, die auch ein Licht entzünden möchten an diesem Donnerstagabend. „Diese Bewegung geht gerade durch ganz Deutschland, deshalb wollen auch wir ein Zeichen setzen“, sagt Schwester Angela Maria bestimmt.

Initiatorin Gerlinde Frühbauer setzt sich gegen Rechtsextremismus ein. (Foto: Anita Metzler-Mikuteit )

Dann folgt eine kurze Begrüßung von Gerlinde Frühbauer. Die Stadträtin wurde zuletzt mehrmals darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, nach den „Correctiv“-Recherchen auch in Bad Saulgau ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Aktion auf die Beine gestellt

Sie hat sich kurzerhand mit der Stadtverwaltung verständigt und die Aktion auf die Beine gestellt. „Wir wollen hier in aller Stille zusammenstehen, um uns zu zeigen, uns darüber zu empören, wie sich eine demokratiefeindliche Stimmung in unserem Land breit macht und menschenverachtende Aussagen in die Mitte der Gesellschaft gespült werden“, so Frühbauer.

Nächsten Donnerstag stehen wir wieder hier, zur selben Uhrzeit. Gerlinde Frühbauer

Sie ist davon überzeugt, dass es keine großen Reden brauche. „Denn wir alle wissen, worum es geht.“ Das Wertvollste in unserer Gesellschaft sei der Respekt jedem Menschen gegenüber, egal, welche Hautfarbe und Religion. Dann wird es still im Lichterkreis. Im Hintergrund sind die Glocken der Antoniuskirche zu hören.

Gefühl der Gemeinschaft

Die Atmosphäre ist dicht und geprägt von einem Gefühl der Gemeinschaft, die vor allem eines will: bunt und vielfältig leben, in einer funktionieren Demokratie mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung.

Abschließend läuten die Glocken der Johanneskirche und verdichten die Atmosphäre nochmals spürbar. „Nächsten Donnerstag stehen wir wieder hier, zur selben Uhrzeit“, sagt Gerlinde Frühbauer und bedankt sich nicht zuletzt bei den Kindern. „Wir stehen hier für euch“, fährt sie fort.

Empathische Gesellschaft

Das sieht auch Yvonne Klein so. „Wir sind hier für unsere Kinder und Enkelkinder, und wir wollen eine empathische Gesellschaft“, sagt sie. In einer Demokratie zu leben, sei „einfach das Beste, was es gibt“.

Eva Hocke erinnert sich an diesem Abend an ein Zitat von Coco Schumann. Der bekannte Musiker war ein Shoah-Überlebender und sagte einmal: „Niemand kann so dämlich sein, das alles nochmal haben zu wollen.“ Sie wünscht sich nicht zuletzt Politiker, die nicht nur auf ihre eigenen Positionen schauen, sondern einfach nur vernünftige Politik für die Menschen machen.

Auslöser ist „Correctiv“-Recherche

Auslöser der Protestwelle war eine „Correctiv“-Recherche über ein Treffen Ende November von AfD-Vertretern mit Neonazis und Unternehmern sowie Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Dabei wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen - der Remigration.

Ein Passant an diesem Abend sieht das alles eher kritisch und fragt sich, warum gerade jetzt diese Recherchen öffentlich gemacht werden. Er spricht von regierungstreuen Protesten und will sich nächste Woche Martin Sellners Neuerscheinung „Remigration - Ein Vorschlag“ besorgen. „Remigration hat mit Vertreibung nichts zu tun“, sagt er und wünscht sich eine sachliche und offene Debatte.