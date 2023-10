Fünf Wochen nach dem Trainingsstart hat der Schwimmnachwuchs des TSV Bad Saulgau sein Können beim ersten Wettkampf dieser Saison in Konstanz unter Beweis gestellt. An drei Tagen starteten die acht Jugendlichen der Leistungsgruppe 2 beim Sparta-Cup.

Dass hier bei 49 Starts insgesamt 51 Bestzeiten mit Zwischenzeiten herauskamen, zeigt die enorme Motivation der Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2012 bis 2010. Drei Siege, neun zweite und 13 dritte Plätze ‐ das ist die Bilanz. Am Ende konnte der TSV noch den neunten Platz in der Vereinswertung für sich beanspruchen. Acht neue persönliche Bestzeiten erreichte Finn Martin, der damit sieben Mal aufs Siegerpodest gerufen wurde. Außerdem stand er auf Platz zwei der punktbesten Leistung seines Jahrgangs.

Reihenweise Bestzeiten

Ähnlich erfolgreich war auch Felix Gräble mit acht Bestzeiten, sieben Medaillen, dem dritten Platz in der Punktewertung und damit nicht genug ‐ er erschwamm auch sechs der begehrten Qualifikationszeiten für die baden-württembergischen Meisterschaften. Für diese sicherte sich auch Erwin Ruppert die Qualifikationszeiten über 1500 Meter und 400 Meter Freistil.

An die langen Strecken wagten sich auch sein Bruder Robert Ruppert (acht neue Bestzeiten), Martin Gräble und die Mädchen Alexa Cramer (800 Meter Freistil, 400 Meter Lagen, 400 Meter Freistil, sieben Bestzeiten) und Laureen Fuchs (fünf Bestzeiten). Finn Macat (fünf Bestzeiten) und Nora Patricia Soko (drei Bestzeiten) komplettierten das gute Ergebnis der Bad Saulgauer um Trainer Fabio Leone.

Trainer freuen die Leistungen

Der zeigte sich erfreut über die Leistungen seiner Athleten: „Das Training zeigt sich in den konstanten Zwischenzeiten. Teilweise haben die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bestzeiten um über eine Minute verbessert. Außerdem zeigte sich im Wettbewerb die überaus positive Gruppendynamik. Die ist mehr als deutlich am Beckenrand zu hören, beim Anfeuern gibt jeder alles für den anderen.“ Schon kommende Woche geht es beim Cup in Ravensburg weiter.