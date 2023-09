Der 2019 an Parkinson erkrankte Bad Saulgauer Klaus Nerlich ist — zusammen mit anderen — einem schweren Finanzskandal in der Deutschen Parkinson Vereinigung (DPV) auf die Schliche gekommen. Der langjährige ehemalige Geschäftsführer der DPV soll über Jahre hinweg Gelder in einer Höhe von mehr als 1,8 Millionen Euro veruntreut haben. „Jetzt muss aufgeräumt werden“, sagt Nerlich, der erst kürzlich in den Bundesvorstand der DPV gewählt und für eine Nachrichtensendung als Interviewpartner ausgewählt wurde.

Viel gelernt im Gemeinderat

Ende April wurde in Karlsruhe der frühere CDU-Stadtrat Klaus Nerlich zum stellvertretenden Landesvorsitzenden in Baden–Württemberg gewählt. Kurz danach war in der ersten Vorstandssitzung von finanziellen Unregelmäßigkeiten auf Bundesebene die Rede gewesen. Der 69–jährige Nerlich wollte mehr darüber wissen, forderte die Geschäftsberichte der vergangenen drei Jahre an. „Da habe ich schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, so Nerlich.

Dabei habe ihm vor allem seine mehr als 20–jährige kommunalpolitische „Ausbildung“ im Gemeinderat unwahrscheinlich geholfen, in dem er gelernt hatte, einen Haushaltsplan lesen zu können. Vor allem bei den Personalkosten und der Werbung fielen Nerlich Ungereimtheiten auf, weshalb er sich mit anderen Vorstandskollegen austauschte.

Das sind die Vorwürfe

Nerlich legte weiter den Finger in die Wunde, sorgte mitunter dafür, dass der Bundesvorstand des DPV nach den Anschuldigungen zurücktrat. Seither kümmern sich Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer um die Angelegenheit — mit einem vernichtenden Ergebnis, dessen Ausmaße bei der Delegiertenversammlung Ende August in Kassel den Teilnehmern dargelegt wurden. Die DPV erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Geschäftsführer, der im Verdacht steht, Geld aus Erbschaften heimlich auf ein Schattenkonto geleitet und dann über Jahre hinweg abgehoben zu haben.

Gemeinnütziger Verein

Der angebliche Millionenbetrug kam auch deshalb ans Tageslicht, weil unter anderem Klaus Nerlich darauf gedrängt hatte, Einblicke in die Rechnungsprüfungsberichte zu bekommen. Dem ehemaligen Geschäftsführer und seiner Assistentin wird unter anderem vorgeworfen, über Jahre hinweg ein System der Vetternwirtschaft aufgebaut zu haben, das es ihnen erlaubte, Verwandte mit Geldern des Vereins zu begünstigen.

So etwas Niederträchtiges habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Klaus Nerlich

So soll ein naher Verwandter zusätzlich zu seinem Arbeitslohn für eine Vollzeitstelle bei der DPV als externer IT–Dienstleister jährlich eine sechsstellige Summe erhalten haben. „So etwas Niederträchtiges habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, sagt Nerlich, dem es einerseits um Aufklärung geht und darum, die offenbar veruntreuten Gelder zurückzubekommen. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit rund 14.000 Mitglieder. Das Geld soll für die Erkrankten und für die Forschung ausgegeben werden“, ergänzt Nerlich.

Tagesthemen laden ihn ein

Mittlerweile hat sich auch die Redaktion der Tagesthemen bei Nerlich gemeldet, um ihn zu den Vorfällen in Funktion als Mitglied des Bundesvorstands zu befragen. Klaus Nerlich wird auch in diesem Interview kein Blatt vor den Mund nehmen, schließlich ist mitunter ihm zu verdanken, dass die Veruntreuung aufgedeckt wurde. Der Sendetermin steht noch nicht fest.