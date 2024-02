Bad Saulgauer besuchen Chalais über Pfingsten

Nach der Aufregung über den plötzlichen Tod von Bürgermeister Joél Bonifaz am Jahresende normalisiert sich das Leben in Bad Saulgaus Partnerstadt langsam wieder. Die Planungen zur Wahl eines neuen Stadtoberhaupts laufen an, nach Turbulenzen und Rücktritten ist zeitgleich eine Neubesetzung des gesamten Stadtrats erforderlich. Dies steht im Laufe des Monats März auf der Tagesordnung. Joél Bonifaz’ Stellvertreter Gérard Marcelin arbeitet schon intensiv an der Erstellung einer entsprechenden Liste.

Um die Freundschaft zwischen den Partnerstädten mit Leben zu erfüllen, finden entsprechend einer Vereinbarung im Zweijahreswechsel gegenseitige Besuche zwischen Bad Saulgau und Chalais statt. Nachdem 2023 eine französische Delegation in Bad Saulgau weilte, organisiert der hiesige Partnerschaftsverein eine Frankreichfahrt über Pfingsten, bei der auch Nichtmitglieder des Vereins willkommen sind. In Chalais hat das Comité bereits Programmvorschläge ausgearbeitet und dem Bad Saulgauer Partnerschaftsverein übersandt, die vielversprechend klingen und selbst Chalais-Experten noch Neues bieten können.

Vorläufiges Programm

Abfahrt: Freitag, 17. Mai, um 5.30 Uhr am Salgo- Parkplatz

Rückkehr: 22. Mai, gegen 19.00 Uhr abends

Samstag, 18. Mai: vormittags in den Familien,

13 Uhr: Fahrt zur Mühle Poltrot mit Picknick, anschließend Kanufahren auf der Dronne, Spaziergänge oder Besuch eines Labyrinths

18 Uhr: offizieller Empfang der Stadt Chalais

Sonntag, 19. Mai: Fahrt nach Bordeaux, auf der Rückfahrt Besuch eines Weinkellers mit Verkostung

Montag, 20. Mai: Besuch des traditionellen Kälbermarkts Fête du veau, mit diversen Aktivitäten

Dienstag, 21. Mai: Rückreise nach Bad Saulgau, Ankunft gegen 19 Uhr

Anmeldungen für die Reise und weitere Informationen ab sofort über den Partnerschaftsverein Bad Saulgau - Chalais zu Händen von Marika Marsovszki, Mail: [email protected] oder Telefon 07581/537274 oder Frédéric Betrémieux, Mail: [email protected]