Nach seiner ersten Heimniederlage der Saison muss Handball-Verbandsligist TSV Bad Saulgau am Sonntag, 4. Februar zum Tabellennachbarn TSV Reichenbach fahren. Spielbeginn in der Reichenbacher Brühlhalle ist um 17 Uhr.

Potzinger sieht ein Hauptproblem

Der TSV belegt mit 9:17 Punkten den neunten, Reichenbach mit 6:18 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Reichenbach ist damit ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. TSV-Trainer Thomas Potzinger möchte die zu Hause gegen Steinheim verlorenen Punkte am liebsten gleich in Reichenbach wieder holen. „Wir können mithalten, das haben wir auch gegen Steinheim gezeigt. Leider sind viele Spieler wegen Verletzung oder Krankheit ausgefallen und die vielen Zeitstrafen haben uns den Erfolg gekostet. Am Sonntag müssen wir einfach gleich in den Kampf kommen und noch mehr Geschwindigkeit in den Angriff bringen. Spiele werden über den Kampf und die Einstellung gewonnen“, gibt Potzinger vor.

Zwei Ausfälle auf TSV-Seite, einer kehrt zurück

Mit Moritz Schnell und Yannik Beutter fehlen zwei weitere Spieler. Beide haben sich gegen Steinheim verletzt. Doch scheint Kapitän und Abwehrkoordinator Jochen Schäfer sich von seiner Grippe wieder erholt zu haben und spielen zu können. „Der Kader wird leider immer dünner, aber wir haben mit Jochen Schäfer wieder eine Verstärkung in der Abwehr, das ist sehr wichtig. Spielgestalter werden unsere jungen Akteure Niklas Gönner und Marc Jung sein. Sie haben das gegen Steinheim recht gut gemacht. Wir müssen mit ihnen auch wieder einfache Tore machen. Ob es spielerisch schön aussieht oder nicht ist egal, wir müssen das Ding einfach gewinnen. Sonntagabendspiele mag keine Mannschaft gerne, aber das kennen wir ja mittlerweile und wir werden uns trotz allem voll reinlegen, dass wir die Punkte mitnehmen“, sagt der Coach.

Bad Saulgau muss auf Trio aufpassen

Dabei weiß sein Team noch aus dem Hinspiel, auf welche Spieler des Gegners es ein besonderes Augenmerk legt muss. Linksaußen Yannik Heetel und auf Rechtsaußen Max Dannemann sind pfeilschnell, absolut treffsicher, sehr erfahren und können dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Auf der linken Rückraumseite ist Alexander Stammhammer sehr gefährlich, der auch Kreisläufer Fabian Mäntele sehr gut in Szene setzen kann.

Vom Wangen-Verfolger zum Abstiegskandidaten

In der vergangenen Saison zählte Reichenbach mit ähnlichem Kader zu den Titelfavoriten und schloss hinter Wangen als Vizemeister ab. Dass in dieser Mannschaft großes Potenzial steckt, weiß auch der Bad Saulgauer Coach und fordert von seiner Mannschaft vehement vollen körperlichen Einsatz und Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. „Wir haben nach dem Donnerstagtagstraining nochmals ein gutes Gespräch mit der Mannschaft geführt. Alle wollen sich voll reinhängen und Punkte mit nach Hause nehmen“, verrät Potzinger. Zudem hofft der TSV auf viele Fahrgemeinschaften und wiederum lautstarke Fanunterstützung.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Martin, Kohler, Gönner, Jung.