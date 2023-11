Nach dem vierten Sieg im vierten Heimspiel reist Verbandsliga-Aufsteiger TSV Bad Saulgau am Samstag, 18. November nach Donzdorf zur HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (Sa., 19.30 Uhr; Lautertalhalle Donzdorf). Der Auswärtsfluch ‐ in vier Spielen gab es vier Niederlagen ‐ soll besiegt werden.

Auswärts endlich die Heimleistungen auf die Platte bringen

Die wiederum gute Abwehrleistung beim Heimsieg gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn soll dem TSV Bad Saulgau Flügel verleihen, um mit breiter Brust nach Donzdorf zu fahren. „Auswärts müssen wir einfach nur das umsetzen, was wir daheim auf die Platte bringen“, heißt das Motto der Mannschaft und des Trainerteams. Das soll nun gegen das Tabellenschlusslicht gelingen. Der Samstagabend-Termin ist dem TSV allemal lieber als die Spiele am Sonntagabend nach zweistündiger Busfahrt, wie sie wiederholt zuletzt stattfanden.

Marco Weisser fällt länger aus

Eine Hiobsbotschaft gab es bei aller Freude über den Sieg dann doch. Der bislang so formstarke Marco Weisser fällt wegen eines Kahnbeinbruchs an der linken Hand in den kommenden Monaten aus. Er wird bis zu zwölf Wochen fehlen. TSV-Cheftrainer Thomas Potzinger sucht nach Alternativen. „Marco hatte seine häufigen früheren Verletzungen endlich überwunden, war sehr fit, hat sich athletisch stark entwickelt. Für uns ist er mit seinem Engagement und seiner Spielübersicht in Angriff und Abwehr eigentlich unverzichtbar.“

Niklas Gönner und Dean Martin wieder dabei

Potzinger fordert, dass nun Weissers Teamkollegen in die Presche springen. „Es kommt noch mehr Verantwortung auf Daniel Balan und die anderen Rückraumspieler zu. Positiv ist, dass die A-Jugend Niklas Gönner für uns freigestellt hat und dass Dean Martin nach seiner Krankheit wieder dabei ist“, kündigt Potzinger an. „Trotz der schmerzlichen Ausfälle von Marco Weisser und auch Marc Jung sind wir in Donzdorf sicher nicht chancenlos. Wir möchten auswärts jetzt Punkte holen. Hoffentlich kommen viele Fans mit und unterstützen uns“, sagt Potzinger.

HSG: Knappe Niederlage gegen Steinheim

Während der TSV Bad Saulgau mit 8:8 Punkten komfortabel im Mittelfeld steht, braucht Gegner HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf dringend Punkte. Die HSG verlor einige Spiele nur sehr knapp. Vor 14 Tagen gab es eine 29:30-Niederlage gegen Steinheim, einen der Liga-Favoriten. Gegen Aufsteiger TSV Bad Saulgau will die Spielgemeinschaft die Wende schaffen. Doch Bad Saulgau will seinerseits einen „Bock“ umstoßen und endlich auch auswärts punkten. Bei einem Sieg würde der TSV mit dann 10:8 Zählern sogar den Anschluss ans vordere Mittelfeld herstellen.

Starke Offensivabteilung der Spielgemeinschaft

Das Bad Saulgauer Trainergespann Thomas Potzinger/Henrik Utoft sowie Kapitän Jochen Schäfer warnen aber vor dem „angeschlagenen Boxer“ Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf, der große handballerische Qualitäten besitzt. Spielmacher Felix Däumling ist der Goalgetter und häufigste Siebenmeterschütze des Teams. Respekt haben sollte Bad Saulgau auch vor den gefährlichen Angriffsspielern Fabian Weber auf der linken und Andreas Pfeilmeier auf der rechten Rückraumseite sowie den kräftigen Kreisläufer Karl Matthias Müller. Meist spiet die HSG eine eher defensiv ausgerichtete, robuste 6:0-Abwehr.

Zu diesem Spiel wird ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist um 16.15 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Martin, Kohler, Gönner, Beutter, Martin.