Bad Saulgau verliert noch nach großem Vorsprung

Viel mehr Pech geht nicht. Der TSV Bad Saulgau hat am vergangenen Samstagabend in der Handball-Verbandsliga trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung und zeitweise sieben Treffern Vorsprung gegen das Team Esslingen mit 29:30 (17:10) verloren. Dabei lief zunächst alles nach Plan.

Viele Fans waren dem Aufruf des TSV, die Mannschaft kräftig zu unterstützen, gefolgt und fuhren mit dem Fanbus und zahlreichen Fahrgemeinschaften zum Spiel nach Esslingen. Schnell hatten die Bad Saulgauer Ball und Gegner im Griff und führten in der zehnten Minute durch Treffer von Daniel Balan, zweimal Marc Kuttler, Jonas Dück und Jochen Schäfer bereits mit 5:1. Esslingens Trainer zog die Reißleine und nahm für sein Team die erste Auszeit.

Nach der Pause lässt die Kraft nach

Auch danach sahen sich die Platzherren einem munter agierenden TSV gegenüber, der vor allem durch Marc Kuttler, Jonas Dück und Daniel Balan über den Rückraum und Außenspieler Fabian Kohler erfolgreich war. In der 28. Minute betrug die Differenz bereits sieben Treffer (15:8). Dieser Vorsprung hielt auch noch bis zur Pause (17:10). Auf den Rängen war die Begeisterung riesig, doch ab und an mischte sich die Sorge darunter, ob angesichts der vielen kränkelnden Spieler die Kraft bis zum Ende reichen würde. Vor Kurzem musste der TSV in Winzingen schon einmal nach einem großen Vorsprung wegen fehlender Kraftreserven am Ende einen Punkt abgeben.

Doch zunächst hielt Bad Saulgau auch zu Beginn des zweiten Abschnitts die Distanz zum Gegner. Esslingen stellte dann von einer 6:0- und 5:1-Abwehrvariante auf die offensivere 3:2:1-Abwehr um, was den TSV mehr und mehr aus dem Konzept brachte. Cheftrainer Thomas Potzinger versuchte seine Spieler darauf einzustimmen, doch die Nervosität war plötzlich groß. „Wir haben uns an dieser Abwehr aufgerieben. Der Gegner hat die Bälle abgefangen und Tempo gemacht. Dabei haben wir noch kein Auswärtsspiel mit so viel Selbstvertrauen gestartet und haben wirklich gut verteidigt, sind Konter gelaufen und haben die einfachen Tore geworfen, es hat alles geklappt“, meinte Bad Saulgaus Trainer. „In Hälfte zwei war es dann genau umgekehrt. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Die individuellen Fehler häuften sich. Unter anderem wegen der Krankheitswelle hatten die gesunden Spieler lange Einsatzzeiten, dann ging auch die Kraft gegen Schluss etwas aus. Hinzu kam am Ende eine Zeitstrafe gegen uns, sonst hätten wir den Sieg vielleicht ins Ziel retten können.“

Der Trainer lobt das erfolgreiche Handballjahr

Begeistert zeigte sich Potzinger von der Kulisse: „Die Fankulisse war super und hat uns voll unterstützt, entsprechend sind wir gestartet. Unter dem Strich haben wir mit unserer Leistung wieder gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können. Wir haben eine Halbzeit dominiert, waren am Ende leider nicht clever genug, den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Cleverness gehört zum Lernprozess dazu, vor allem für die jungen Spieler, die wir mehr und mehr einbauen möchten.“ Am Dienstag haben die Bad Saulgauer Handballer laut Potzinger ihr Abschlusstraining für dieses Jahr. „Wir werden den Kopf nicht hängen lassen. Es war insgesamt ein schönes Handballjahr mit dem Aufstieg und dem guten Start in Verbandsliga. Die Spieler werden ihre Verletzungen auskurieren“, sagt der TSV-Trainer.

Trainingsbeginn für die Rückrunde ist am 4. Januar, Rückrundenstart ist am Samstag, 20. Januar, mit dem Auswärtsspiel in Remshalden. Am 27. Januar kommt der TV Steinheim in die Bad Saulgauer Kronriedhalle.

TSV: Bakos, Schmid, Maas; Dück (4), Schäfer (6/1), Kuttler (11), Balan (5), Fritz (1), Kilian, Martin, Kohler (2), Gönner, Schnell, Beutter.