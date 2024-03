Eine Freizeitattraktion weniger: Die Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg) bietet keine Segway-Touren mehr an. Die Tbg begründet in einer Pressemitteilung ihre Entscheidung damit, dass die Firma Segway ihre Produktion eingestellt hat. Sowohl die Verfügbarkeit von Ersatzteilen als auch die professionelle Wartung könnten dadurch nicht mehr gewährleistet werden.

Start im Jahr 2017

Seit dem Start im Jahr 2017 - so heißt es in der Pressemitteilung - haben die Segway-Touren zahlreichen Besuchern ein Erlebnis in der pittoresken Umgebung von Bad Saulgau geboten: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Segway-Touren über die Jahre hinweg eine beliebte Attraktion für Touristen und Einheimische gleichermaßen waren“, sagt Tbg-Geschäftsführer Kurt Rimmele.

Jedoch ist es nun an der Zeit, neue Wege zu beschreiten. Kurt Rimmele

„Jedoch ist es nun an der Zeit, neue Wege zu beschreiten und unseren Gästen frische und aufregende Erlebnisse - ganz im Sinne unseres Tourismuskonzeptes - zu bieten. So werden wir auch das Angebot im Bereich Radfahren ausbauen und planen hierfür neue Touren.“

Die Tbg hatte demnach vor sechs Jahren die ersten Touren mit den elektrisch betriebenen Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern angeboten.

Zehn Segways waren es zu Beginn, die bei Stadtführungen und Naturtouren zum Einsatz kamen. Beim Segway-Fahren steht der Fahrer aufrecht zwischen zwei nebeneinander angeordneten Rädern auf einer Plattform und hält sich an einer Lenkstange fest.

Verlagerung des Gleichgewichts

Die Fortbewegung wird durch die Verlagerung des Gleichgewichts gesteuert, die Geschwindigkeit wird mit einem Bedienfeld unterhalb der Lenkstange einfach geregelt.

„Wir möchten uns besonders bei unseren Segway-Guides bedanken, die uns über die Jahre hinweg mit ihrer Passion unterstützt haben und die Touren zu einem echten Erlebnis gemacht haben“, ergänzt indes Tourismusmanagerin Larissa Jaschinski.

Die Tbg weist darauf hin, dass bereits ausgestellte Segway- Gutscheine noch bis zum 31. Dezember 2024 in der Tourist-Information für Verkaufsartikel oder andere Tickets eingelöst werden können. Nach dieser Frist verfallen die Gutscheine.