Bad Saulgau unterliegt dem Ligaprimus

Die Tischtennisspieler des TSV Bad Saulgau haben am vergangenen Samstagabend in der Bezirksliga zu Hause gegen Spitzenreiter Warthausen mit 4:9 verloren. Der Gast war in Bestbesetzung nach Bad Saulgau angereist, aber auch der TSV Bad Saulgau schickte eine gute Aufstellung ins Spiel.

Bad Saulgaus Spitzendoppel Peter Härle/Michael Kall zwang die Gegner in den fünften Satz, unterlag aber gegen Laub/Hini. Bad Saulgaus zweites Doppel Stefanie Martin/Matthias Burth errangen den ersten Punkt für die das Heimteam und glich aus. Das dritte Doppel Jürgen Butscher/Roman Huber stand dagegen gegen Schmid/Berg auf verlorenem Posten, sodass Warthausen mit einer 2:1-Führung in die Einzel ging.

In den Einzeln knüpften die Warthausener an diese Leistungen an. Die Gäste gewannen vier Einzel in Folge gegen Härle, Martin, Butscher und Kall und zogen auf 6:1 davon. Nur Matthias Burth konnte seinen Gegner Hubert Berg besiegen und verkürzte für den TSV auf 2:6. Roman Huber verlor sein Einzel zum 2:7-Zwischenstand.

In der zweiten Einzelrunde versuchte Bad Saulgau das Ruder herumzureißen. Peter Härle machte ein tolles Spiel gegen Udo Laub und brachte den TSV auf 3:7 heran. Stefanie Martin verlor nur knapp gegen Schmid - 3:8. Jürgen Butscher verkürzte gegen Reichle auf 4:8. Das Einzel von Michael Kall gegen Martin Reichle war umkämpft, aber das Spielglück war auf Warthausener Seite. Reichle siegte in vier Sätzen. Warthausen bleibt nach dem Sieg in Bad Saulgau natürlich deutlicher Tabellenführer.

Am kommenden Samstag, 10. Februar empfangen die Bad Saulgauer die zweite Mannschaft des TSV Warthausen.