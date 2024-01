Bad Saulgau stolpert zum Rückrundenauftakt

Es bleibt zum Auftakt der Rückrunde dabei: Der TSV Bad Saulgau kann auswärts in der Handball-Verbandsliga einfach nicht gewinnen. Der SV Remshalden, gegen den die Bad Saulgauer zum Saisonstart einen begeisternden Heimsieg (29:21) gefeiert hatten, war am Samstagabend einfach nicht zu schlagen. Am Ende fiel die Niederlage für das Team von Cheftrainer Thomas Potzinger mit 21:30 (7:10) etwas zu hoch aus.

Die Abwehr steht zu Beginn sehr gut

Dabei fing es auch diesmal ganz gut an für den TSV. Die Abwehr funktionierte, war schnell auf den Beinen. In der zwölften Minute hatten die Gastgeber immer noch nur einen Treffer zu verzeichnen, Bad Saulgau deren drei. Bis zur 17. Minute waren die Bad Saulgauer die bessere Mannschaft und lagen noch mit 5:4 in Führung. Marc Kuttler, Niklas Gönner und Jochen Schäfer waren die Torschützen für die Gäste. Dann kam die Wende. Fehler schlichen sich in das Angriffsspiel des TSV ein, die Abschlüsse waren teilweise zu unvorbereitet. Obwohl in der Folge Remshaldens Stefan Niederer bei Siebenmeter-Strafwürfen einmal an TSV-Torhüter David Bakos scheiterte und einmal das Tor nicht traf, und danach auch der beste Torschütze der Platzherren, Niklas Pesch, seinen Strafwurf nicht verwandeln konnte, fand Bad Saulgaus Angriff nicht zur nötigen Stärke.

Im zweiten Abschnitt kam der TSV trotz Bemühungen einfach nicht an die Hausherren heran, der Abstand betrug meist zwischen vier und fünf Treffer. Erschwerend hinzu kam, dass Jonas Dück in der 50. Minute nach seiner dritten Zwei-Minutenstrafe disqualifiziert wurde. Zwar trafen Youngster Niklas Gönner und Jannik Beutter nochmals für den TSV, doch am Ende war die Luft raus, der TSV Bad Saulgau leistete nicht mehr viel Gegenwehr und so konnten die Gastgeber die Differenz sogar bis auf neun Tore vergrößern. Der TSV steht mit 9:15 Punkten immer noch auf dem neunten Tabellenplatz.

Der Trainer hadert mit der Trainingsbeteiligung

Thomas Potzinger konnte mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden sein. „Wir hatten super Möglichkeiten, doch die Torabschlüsse waren zu hektisch, das Spiel entglitt uns etwas, die Emotionen waren dann raus“, sagte Bad Saulgaus Trainer. „Wir haben viel probiert, doch sogar in der Abwehr hat mit der Zeit der nötige Biss gefehlt. Leider waren wieder viele Akteure angeschlagen, teilweise waren Spieler kränklich, hatten Verletzungen und Blessuren, was sich auch in der Trainingsbeteiligung widerspiegelte.“ Seine Torhüter nahm Potzinger in Schutz: „Sie haben gehalten, was zu halten war“, meinte der Trainer.

Nächster Gegner in der Kronriedhalle ist am Samstag, 27. Januar (18 Uhr), der Tabellensiebte TV Steinheim. „Gegen Steinheim sollten wir zu Hause gewinnen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, die beiden Topteams Unterensingen und Weinstadt vielleicht ausgenommen. Wir müssen schauen, dass wir die Heimspiele gewinnen. Leider können wir seit November im Training nicht mehr sechs gegen sechs spielen. Schuld sind Krankheit, Verletzungen und manchmal vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen fehlende Motivation.“ Für das Ziel Klassenerhalt „müssen wir das jetzt unbedingt ändern und Vollgas geben“, sagte Potzinger. „Ich glaube, in dieser Woche könnte es in Sachen Trainingsbeteiligung besser aussehen. Ich hoffe, dass wir genügend Akteure zusammenbekommen, um zwei Mannschaften bilden und vernünftig trainieren zu können.“

TSV: Bakos, Schmid, Maas; Dück (2), Schäfer (4), Kuttler (6), Balan, Fritz (2), Kilian, (1), Martin, Kohler (1), Gönner (3), Beutter (2); Schnell, Lang.